Çıtır çıtır patatesli börek tarifi

Yayınlanma: 02.10.2024 - 17:04

Güncelleme: 02.10.2024 - 17:04

Hem pratik yapımı hem de damaklarda bıraktığı enfes tatla sofraların vazgeçilmezi olan bu börek, özellikle çay saatlerinde harika bir eşlikçi oluyor. Şimdi, bu lezzetli böreğin tarifine geçelim...

Malzemeler

4 adet yufka

4 adet büyük boy patates

1 adet soğan

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kırmızı pul biber

Sosu için:

1 su bardağı süt

1/2 su bardağı sıvı yağ

1 adet yumurta

Üzeri için:

Susam veya çörek otu

Yapılışı

Patatesleri haşlayın ve kabuklarını soyup ezin.

Bir tavada ince doğranmış soğanları sıvı yağ ile pembeleşene kadar kavurun. Ezilmiş patatesleri ekleyip tuz, karabiber ve pul biberle tatlandırarak karıştırın. İç harcı bir kenarda soğumaya bırakın.

Sos için bir kabın içinde süt, sıvı yağ ve yumurtayı çırpın.

Yufkayı tezgaha serin ve üzerine sostan sürün. Yufkayı ikiye katlayarak yarım daire şekline getirin. İç harçtan koyup yufkayı rulo yaparak sarın.

Hazırladığınız ruloları yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştirin. Üzerine kalan sostan sürün ve susam veya çörek otu serpin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin.