Meksika mutfağının enfes lezzeti: Tinga de Pollo tarifi
Meksika mutfağının eşsiz ve az bilinen lezzetlerinden biri olan Tinga de Pollo, tavuk eti ve baharatların mükemmel uyumuyla damaklarda unutulmaz bir tat bırakıyor. Bu geleneksel yemek, her lokmada Meksika'nın zengin kültürünü hissettiriyor.
Meksika mutfağı, dünya genelinde taco ve enchilada gibi popüler yemeklerle bilinse de, Tinga de Pollo gibi daha az bilinen lezzetleriyle de keşfedilmeyi bekliyor. Bu yemek, özellikle domates sosu, soğan ve tütsülenmiş biberlerle harmanlanan tavuk etiyle dikkat çekiyor. Meksika’nın otantik tatlarını denemek isteyenler için harika bir alternatif!
TİNGA DE POLLO TARİFİ
Malzemeler:
- 500 gr haşlanmış tavuk göğsü
- 2 adet domates
- 1 adet büyük soğan
- 2 diş sarımsak
- 1 çay kaşığı chipotle biberi (veya tütsülenmiş biber)
- 1 su bardağı tavuk suyu
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- Tuz ve karabiber
Yapılışı:
- Tavukları haşlayın ve didikleyin.
- Soğan ve sarımsağı doğrayıp zeytinyağında kavurun.
- Domatesleri rendeleyin ve chipotle biberini ekleyin.
- Tavuk suyunu ve didiklenmiş tavukları karışıma ekleyin.
- Tuz ve karabiber ekleyip 10 dakika pişirin.
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