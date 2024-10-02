Meksika mutfağının enfes lezzeti: Tinga de Pollo tarifi

Yayınlanma: 02.10.2024 - 13:38

Güncelleme: 02.10.2024 - 13:38

Meksika mutfağı, dünya genelinde taco ve enchilada gibi popüler yemeklerle bilinse de, Tinga de Pollo gibi daha az bilinen lezzetleriyle de keşfedilmeyi bekliyor. Bu yemek, özellikle domates sosu, soğan ve tütsülenmiş biberlerle harmanlanan tavuk etiyle dikkat çekiyor. Meksika’nın otantik tatlarını denemek isteyenler için harika bir alternatif!

TİNGA DE POLLO TARİFİ

Malzemeler:

500 gr haşlanmış tavuk göğsü

2 adet domates

1 adet büyük soğan

2 diş sarımsak

1 çay kaşığı chipotle biberi (veya tütsülenmiş biber)

1 su bardağı tavuk suyu

1 yemek kaşığı domates salçası

Tuz ve karabiber

Yapılışı: