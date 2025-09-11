Çıtır çıtır ve bol iç harçlı: MasterChef kıymalı kol böreği tarif

Türk mutfağının en sevilen hamur işlerinden biri olan kıymalı kol böreği, Anadolu’nun pek çok yöresinde farklı tariflerle yapılır. İnce yufkaların arasına kavrulmuş kıyma, soğan ve baharat karışımı serilerek rulo halinde sarılan börek, tepsiye “kol” şeklinde yerleştirilir. Fırından çıktığında mis gibi kokusu ve altın rengiyle sofraların gözdesi olur. Peki, çıtır çıtır ve bol iç harçlı olan bu yemek nasıl yapılır? İşte MasterChef kıymalı kol böreği tarifi...

Malzemeler

4 adet hazır yufka

300 g kıyma

2 adet kuru soğan (ince doğranmış)

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı salça

Tuz, karabiber, pul biber

1 çay bardağı süt

1 adet yumurta (üzeri için)

Susam veya çörek otu (isteğe bağlı)

Yapılışı