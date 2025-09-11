Çıtır çıtır ve bol iç harçlı: MasterChef kıymalı kol böreği tarif

Türk mutfağının en sevilen hamur işlerinden biri olan kıymalı kol böreği, Anadolu’nun pek çok yöresinde farklı tariflerle yapılır. İnce yufkaların arasına kavrulmuş kıyma, soğan ve baharat karışımı serilerek rulo halinde sarılan börek, tepsiye “kol” şeklinde yerleştirilir. Fırından çıktığında mis gibi kokusu ve altın rengiyle sofraların gözdesi olur. Peki, çıtır çıtır ve bol iç harçlı olan bu yemek nasıl yapılır? İşte MasterChef kıymalı kol böreği tarifi...
Malzemeler
- 4 adet hazır yufka
- 300 g kıyma
- 2 adet kuru soğan (ince doğranmış)
- 2 yemek kaşığı sıvı yağ
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1 tatlı kaşığı salça
- Tuz, karabiber, pul biber
- 1 çay bardağı süt
- 1 adet yumurta (üzeri için)
- Susam veya çörek otu (isteğe bağlı)
Yapılışı
- İç harcı hazırlamak için kıymayı tavada sıvı yağ ve tereyağıyla kavurun.
- Doğranmış soğanları ekleyip pembeleşene kadar kavurmaya devam edin.
- Salça ve baharatları ekleyip karıştırın, soğumaya bırakın.
- Yufkayı tezgâha serin, üzerine sütle çırpılmış yumurtadan biraz sürün.
- Hazırladığınız kıymalı harcı yufkanın kenarına yayın ve rulo şeklinde sarın.
- Ruloları tepsiye spiral (kol) şeklinde yerleştirin.
- Üzerine yumurta sarısı sürüp susam serpin.
- Önceden ısıtılmış 180°C fırında altın rengini alana kadar (30-35 dakika) pişirin.