Çıtır dokusu ve yumuşacık kremasıyla iftar sofralarına çok yakışan lezzet: Muhallebili kadayıf tarifi

Türk mutfağının sevilen tatlılarından biri olan muhallebili kadayıf, çıtır kadayıfın lezzetini hafif ve kremamsı muhallebi ile birleştirerek ortaya eşsiz bir tat çıkarır. Özellikle çay saatlerinde ve özel günlerde tercih edilen bu tatlı, hem görsel sunumuyla hem de lezzetiyle sofraların yıldızı olur. Yapımı oldukça pratik olan muhallebili kadayıf, misafirler için hazırlanabilecek en şık ve lezzetli tatlılardan biridir. İşte, nefis muhallebili kadayıf tarifi...

MUHALLEBİLİ KADAYIF TARİFİ

Malzemeler

Kadayıf katı için:

300 gram tel kadayıf

3 yemek kaşığı tereyağı

1 çay bardağı toz şeker

1 su bardağı iri çekilmiş ceviz içi

Muhallebisi için:

1 litre süt

1 su bardağı toz şeker

3 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı nişasta

1 paket vanilin

1 yemek kaşığı tereyağı

Üzeri için:

Toz fıstık veya ceviz içi

MUHALLEBİLİ KADAYIF YAPILIŞI

Tel kadayıfı elinizle küçük parçalara ayırın.

Tavada tereyağını eritip kadayıfı ekleyin.

Orta ateşte sürekli karıştırarak kadayıfı kızartın.

Ardından şekeri ve cevizi ekleyip birkaç dakika daha kavurun.

Süt, şeker, un ve nişastayı bir tencereye alın.

Orta ateşte sürekli karıştırarak koyu kıvam alana kadar pişirin.

Ocaktan aldıktan sonra vanilin ve tereyağını ekleyip karıştırın.

Bir servis kabına kavrulmuş kadayıfın yarısını yayın.

Üzerine hazırladığınız sıcak muhallebiyi dökün ve spatula ile düzeltin.

Kalan kadayıfı muhallebinin üzerine serpiştirin.

Tatlıyı buzdolabında en az 2 saat dinlendirin.

Üzerini toz fıstık veya cevizle süsleyerek servis edin.

Afiyet olsun!