Çıtır hamuru ve ipeksi kremasıyla damak çatlatan lezzet: MasterChef karpatka tarifi

Polonya mutfağının ünlü tatlısı karpatka, choux (pâte à choux) hamurunun fırında kabarıp dağ görünümü almasıyla ortaya çıkan özel bir lezzettir. Yumuşacık kreması ve hafif hamur dokusuyla millefeuille’in daha pratik ve puf puf hali olarak da bilinir. Peki, çıtır hamuru ve ipeksi kremasıyla damak çatlatan bu lezzet nasıl yapılır? İşte, MasterChef karpatka tarifi...
KARPATKA TARİFİ
Malzemeler
Hamuru için:
1 su bardağı su
100 g tereyağı
1 su bardağı un
4 adet yumurta
1 tutam tuz
Kreması için:
3 su bardağı süt
1 su bardağı toz şeker
3 adet yumurta sarısı
3 yemek kaşığı un
2 yemek kaşığı mısır nişastası
1 paket vanilin
100 g tereyağı (oda sıcaklığında)
KARPATKA YAPILIŞI
1. Hamurun Hazırlanışı
- Tereyağı, su ve tuzu bir tencereye alın, yağ tamamen eriyene kadar karıştırarak kaynatın.
- Kaynayan karışıma unu tek seferde ekleyin ve spatula ile sürekli karıştırarak hamuru toparlayın.
- Hamur iyice kıvam alıp tencerenin kenarlarından ayrılmaya başlayınca ocaktan alın.
- Hamuru 5 dakika soğumaya bırakın.
- Ardından yumurtaları teker teker ekleyerek mikser veya spatula ile pürüzsüz bir kıvam elde edin.
- Hazırladığınız hamuru ikiye bölün.
- Fırın tepsisine pişirme kağıdı serin ve hamurun ilk yarısını tepsiye ince bir şekilde yayın.
- 200°C’de 20–25 dakika pişirin.
- Aynı işlemi ikinci parça için de tekrarlayın.
2. Kremanın Hazırlanışı
- Bir tencereye sütü, yumurta sarılarını, şekeri, un ve nişastayı ekleyin.
- Çırpıcıyla homojen hale gelene kadar karıştırın.
- Orta ateşte kıvam alana kadar pişirin.
- Ocaktan aldıktan sonra vanilini ekleyin.
- Krema tamamen ılındığında oda sıcaklığındaki tereyağını ekleyerek mikserle çırpın.
- Kremayı tamamen soğumaya bırakın.
3. Tatlının Birleştirilmesi
- Pişmiş hamur tabanlarından birini servis tabağına alın.
- Üzerine hazırladığınız kremayı bolca yayın.
- Diğer hamur katını da dağ görüntüsü üstte kalacak şekilde yerleştirin.
- Tatlıyı buzdolabında en az 2 saat dinlendirin.
- Servis etmeden önce pudra şekeri serpebilirsiniz.