Çıtır hamuru ve ipeksi kremasıyla damak çatlatan lezzet: MasterChef karpatka tarifi

Polonya mutfağının ünlü tatlısı karpatka, choux (pâte à choux) hamurunun fırında kabarıp dağ görünümü almasıyla ortaya çıkan özel bir lezzettir. Yumuşacık kreması ve hafif hamur dokusuyla millefeuille’in daha pratik ve puf puf hali olarak da bilinir. Peki, çıtır hamuru ve ipeksi kremasıyla damak çatlatan bu lezzet nasıl yapılır? İşte, MasterChef karpatka tarifi...

KARPATKA TARİFİ

Malzemeler

Hamuru için:

1 su bardağı su

100 g tereyağı

1 su bardağı un

4 adet yumurta

1 tutam tuz

Kreması için:

3 su bardağı süt

1 su bardağı toz şeker

3 adet yumurta sarısı

3 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı mısır nişastası

1 paket vanilin

100 g tereyağı (oda sıcaklığında)

KARPATKA YAPILIŞI

1. Hamurun Hazırlanışı

Tereyağı, su ve tuzu bir tencereye alın, yağ tamamen eriyene kadar karıştırarak kaynatın.

Kaynayan karışıma unu tek seferde ekleyin ve spatula ile s ürekli kar ıştırarak hamuru toparlayın.

Hamur iyice kıvam alıp tencerenin kenarlarından ayrılmaya başlayınca ocaktan alın.

Hamuru 5 dakika soğumaya bırakın.

Ardından yumurtaları teker teker ekleyerek mikser veya spatula ile p ürüzsüz bir k ıvam elde edin.

Hazırladığınız hamuru ikiye b ölün.

F ırın tepsisine pişirme kağıdı serin ve hamurun ilk yarısını tepsiye ince bir şekilde yayın.

200 °C’de 20 –25 dakika pi şirin.

Aynı işlemi ikinci par ça için de tekrarlay ın.

2. Kremanın Hazırlanışı

Bir tencereye s ütü, yumurta sar ılarını, şekeri, un ve nişastayı ekleyin.

Ç ırpıcıyla homojen hale gelene kadar karıştırın.

Orta ateşte kıvam alana kadar pişirin.

Ocaktan aldıktan sonra vanilini ekleyin.

Krema tamamen ılındığında oda sıcaklığındaki tereyağını ekleyerek mikserle ç ırpın.

Kremayı tamamen soğumaya bırakın.

3. Tatlının Birleştirilmesi