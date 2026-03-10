Çıtır hamuruyla lezzetli sonuç: Ev yapımı lahmacun tarifi

Lahmacun çoğu zaman dışarıdan sipariş edilen bir yemek olarak bilinse de doğru malzemeler ve birkaç püf noktasıyla evde de kolayca hazırlanabilir. İnce açılan hamurun üzerine yayılan kıymalı harç, yüksek ısıda kısa sürede pişirilerek çıtır bir sonuç elde edilir.

MALZEMELER

Hamuru için:

3 su bardağı un

1 su bardağı ılık su

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı kuru maya

1 yemek kaşığı zeytinyağı

İç harcı için:

250 gram kıyma

1 adet kuru soğan

1 adet domates

1 adet yeşil biber

2 yemek kaşığı domates salçası

Yarım demet maydanoz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

Tuz

LAHMACUN NASIL YAPILIR?

Öncelikle hamur için un, tuz ve mayayı bir kapta karıştırın. Ilık su ve zeytinyağını ekleyerek yumuşak kıvamlı bir hamur yoğurun. Hamurun üzerini kapatarak yaklaşık 30 dakika dinlendirin.

İç harcı hazırlamak için soğanı, domatesi, biberi ve maydanozu çok küçük olacak şekilde doğrayın ya da rondodan geçirin. Kıyma, salça ve baharatları ekleyerek tüm malzemeleri iyice karıştırın.

Dinlenen hamuru küçük bezelere ayırın ve ince şekilde açın. Hazırladığınız kıymalı harcı hamurun üzerine ince bir tabaka halinde yayın. Önceden ısıtılmış 220 derece fırında yaklaşık 8–10 dakika pişirin.