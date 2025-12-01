Çıtır ve pratik lezzet: Muska böreği tarifi

Hafta sonu sofralarına pratiklik, çay saatlerine ise nefis bir lezzet katmak isteyenlerin tercihi muska böreği, kolay hazırlanan yapısı ve çıtır dokusuyla sevilen tarifler arasında. Özellikle peynirli iç harcıyla damakta iz bırakan bir lezzet sunuyor. İşte evde kolayca yapılabilecek, dışı çıtır içi yumuşacık muska böreğinin en pratik tarifi…

MALZEMELER

Börek için:

3 adet hazır yufka

1 çay bardağı su

1 çay bardağı sıvı yağ

İç harcı için:

200 g beyaz peynir / lor peyniri

1 avuç kıyılmış maydanoz

Üzeri için:

Yumurta sarısı

Susam veya çörek otu (isteğe bağlı)

HAZIRLANIŞI

Bir kapta peyniri çatalla ezin.

Kıyılmış maydanozu ekleyip karıştırın.

Yufkayı düz bir zemine serin.

Üzerine su ve sıvı yağ karışımından fırça ile sürün.

Yufkayı önce dörde, sonra sekize bölerek üçgen parçalar elde edin.

Her üçgenin geniş kısmına 1 tatlı kaşığı iç harç koyun.

Üçgeni aşağıdan yukarı doğru zikzak yaparak muska şeklinde sarın.

Börekleri yağlı kağıt serili tepsiye dizin.

Üzerine yumurta sarısı sürün, dilerseniz susam serpin.

Önceden ısıtılmış 180°C fırında 20–25 dakika, üzeri kızarana kadar pişirin.