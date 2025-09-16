Çocukların favorisi: Köstebek pastası tarifi

Hem görünümü hem de lezzetiyle klasikleşmiş tatlılardan biri olan köstebek pastası, özellikle çocukların en sevdiği pastalar arasında yer alır. İçinde saklı muz dilimleri, kremsi dolgusu ve kek kırıntılarıyla adeta bir köstebek yuvasını andıran bu pasta, çay saatlerinin de vazgeçilmezidir. Evde kolaylıkla yapılabilen köstebek pastası, pratik tarifiyle misafir sofralarına şıklık katar. Peki, çocukların favorisi olan bu tatlı nasıl yapılır? İşte köstebek pastası tarifi...

Malzemeler

Kek için:

3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı süt

2,5 su bardağı un

2 yemek kaşığı kakao

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

Kreması için:

2,5 su bardağı süt

2 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı nişasta

Yarım su bardağı toz şeker

1 yemek kaşığı tereyağı

1 paket vanilin

1 paket krem şanti

İç dolgusu:

2-3 adet muz

Yapılışı