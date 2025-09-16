Çocukların favorisi: Köstebek pastası tarifi

Hem görünümü hem de lezzetiyle klasikleşmiş tatlılardan biri olan köstebek pastası, özellikle çocukların en sevdiği pastalar arasında yer alır. İçinde saklı muz dilimleri, kremsi dolgusu ve kek kırıntılarıyla adeta bir köstebek yuvasını andıran bu pasta, çay saatlerinin de vazgeçilmezidir. Evde kolaylıkla yapılabilen köstebek pastası, pratik tarifiyle misafir sofralarına şıklık katar. Peki, çocukların favorisi olan bu tatlı nasıl yapılır? İşte köstebek pastası tarifi...
Malzemeler
Kek için:
- 3 adet yumurta
- 1 su bardağı toz şeker
- Yarım su bardağı sıvı yağ
- 1 su bardağı süt
- 2,5 su bardağı un
- 2 yemek kaşığı kakao
- 1 paket kabartma tozu
- 1 paket vanilin
Kreması için:
- 2,5 su bardağı süt
- 2 yemek kaşığı un
- 2 yemek kaşığı nişasta
- Yarım su bardağı toz şeker
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1 paket vanilin
- 1 paket krem şanti
İç dolgusu:
- 2-3 adet muz
Yapılışı
- Yumurta ve şekeri köpürene kadar çırpın.
- Süt, sıvı yağ ekleyin.
- Un, kakao, kabartma tozu ve vanilini eleyerek ekleyin.
- Yağlanmış kelepçeli kalıba dökün.
- Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 35 dakika pişirin.
- Süt, un, nişasta ve şekeri tencereye alın, koyulaşana kadar karıştırarak pişirin.
- Ocaktan alıp tereyağı ve vanilini ekleyin.
- Ilıyınca krem şanti ekleyip çırpın.
- Kekin orta kısmını kaşıkla hafifçe oyun, çıkan parçaları ufalayın (üzeri için kullanılacak).
- Oyulan kısma kremayı doldurun.
- Muzları ortadan ikiye kesip kremanın içine yerleştirin.
- Üzerini tekrar krema ile kapatın.
- En son ufalanmış kek parçalarını kubbe şeklinde serpiştirip “köstebek yuvası” görünümü verin.
- Buzdolabında en az 2-3 saat bekletin.