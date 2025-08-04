Çocukluğumuzun vazgeçilmez tadı: Yumurtalı ekmek tarifi

Hemen hepimizin çocukluğundan tanıdığı, mutfakta en hızlı hazırlanan lezzetlerden biri: Yumurtalı ekmek! Kimi zaman anne eli değmiş bir sabah sürprizi, kimi zaman akşam çayı yanında nefis bir atıştırmalık... Üstelik malzemesi az, yapımı kolay ve her zaman lezzetli.

MALZEMELER

4-5 dilim bayat ekmek (taze de olabilir ama bayat ekmek daha iyi çeker)

2 adet yumurta

Yarım çay bardağı süt

Tuz

(İsteğe bağlı) Karabiber, pul biber

Kızartmak için sıvı yağ

YAPILIŞI

Bir kasede yumurtaları kırın, sütü ve tuzu ekleyip iyice çırpın. Baharat ekleyecekseniz bu aşamada ekleyin.

Ekmek dilimlerini hazırladığınız yumurtalı karışıma batırın. Her iki yüzünün de karışımı çekmesine dikkat edin, ama çok fazla bekletip dağıtmayın.

Tavaya biraz sıvı yağ koyun ve kızdırın. Yumurtalı ekmek dilimlerini tavaya alın.

Orta ateşte, her iki tarafını da altın sarısı renk alıncaya kadar kızartın.

Kağıt havlu üzerine alarak fazla yağını süzdürün.