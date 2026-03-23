Coğrafi işaretli asırlık gelenek: Ramazan Bayramı'nın simgesi yuvalama tarifi...

Gaziantep mutfağının özel yemeklerinden coğrafi işaretli yuvalama, kentin kültürel kimliğiyle bütünleşen ve şehre gelenlerin tatmak istediği bir yemek olarak öne çıkıyor.

Bayram hazırlıkları kapsamında bir araya gelen kadınlar, imece usulüyle yuvalama geleneğini yaşatıyor.

Özellikle Ramazan Bayramı sabahında kahvaltı yerine tüketilen yuvalama, önemli konukların ağırlandığı sofralarda da baş köşede yer alıyor.

Hazırlanması zahmetli yemeklerden yuvalama, aile bireylerini aynı sofrada buluşturan önemli bir kültürel değer olarak da görülüyor.

Yemeğin tarifini anlatan aşçı Esra Göğüş, yuvalamanın Gaziantep mutfağında özel bir yere sahip olduğunu söyledi.

Yuvalama yemeği için gerekli malzemeler ve tarif şöyle:

MALZEMELER (5 KİŞİLİK)

500 gram kuşbaşı et

2 adet ilikli kemik

1 su bardağı nohut

Sos için:

2 yemek kaşığı sade yağ

1 yemek kaşığı kuru nane

1 tatlı kaşığı toz karabiber

Yoğurt sosu için:

3 su bardağı süzme yoğurt

1 adet yumurta

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay bardağı süt (isteğe bağlı)

Köftesi için

2 su bardağı sarı çeltik pirinç

250 gram çiğ köftelik et

1 tatlı kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı tuz

1 adet büyük soğan

1 adet yumurta

YAPILIŞI

Süzme yoğurt, yumurta, zeytinyağı ve süt, blenderde çırpılır, ocak üzerinde bir taşım karıştırılarak kaynatılır.

İlikli kemikle birlikte kuşbaşı et ve bir gece önceden ıslatılmış nohut, ocağa konulur. Üzerindeki köpüğü alınır, tuz konularak pişirilir.

Diğer tarafta pirinç iyice yıkanıp süzgece konur. Süzülen pirinç ile çiğ köftelik kıyma, soğan, yumurta, baharatlar konulur, et makinesinde çekilir.

Hiç su koymadan arada bir el ıslatılarak yoğrulan köfte, küçük nohut iriliklerinde avuç içi az yağlanarak yuvarlanır.

Hepsi bittikten sonra kaynayan tuzlu suda 2-3 taşım kaynatılıp boşaltılır.

Pişmiş et ve nohudun üzerine haşlanan yuvalamalar konulur ve etle 2-3 taşım kaynatıldıktan sonra hazırlanan yoğurt suyuyla birleştirilir.

Isıtılmış sade yağın içerisine nane ve karabiber konulur. Hazırlanan bu sosla yuvalama yemeği servis edilir.