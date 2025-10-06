Curry Laksa tarifi: MasterChef Curry Laksa nasıl yapılır?

Baharatlı, aromatik ve hafif acılı bu yemek; erişte, hindistancevizi sütü, tavuk, karides veya tofu gibi malzemelerle hazırlanır. Hem doyurucu hem de sıcak tutan bu çorba, özellikle kış günlerinde sofraların favorisi olur. İşte adım adım tam kıvamında curry laksa tarifi…

MALZEMELER

200 gr tavuk göğsü (ince şeritler halinde doğranmış)

150 gr karides (isteğe bağlı)

200 gr pirinç veya yumurta eriştesi

2 yemek kaşığı kırmızı köri ezmesi

1 kutu (400 ml) hindistancevizi sütü

3 su bardağı tavuk suyu

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 diş sarımsak (ince doğranmış)

1 adet soğan (küçük doğranmış)

1 adet kırmızı biber (ince dilimlenmiş)

100 gr fasulye filizi

Taze kişniş veya maydanoz

1 limon (dilimlenmiş)

Tuz ve karabiber

YAPILIŞI

Bir tencerede yağı ısıtın, soğan ve sarımsağı kavurun.

Kırmızı köri ezmesini ekleyip kokusu çıkana kadar karıştırın.

Tavuk suyu ve hindistancevizi sütünü ekleyip kaynamaya bırakın.

Tavuk ve karidesleri ekleyin, pişene kadar orta ateşte kaynatın.

Ayrı bir kapta erişteleri haşlayın ve süzün.

Kaselere erişteleri paylaştırın, üzerine çorbayı dökün.

Fasulye filizi, kırmızı biber, taze kişniş ve limon dilimleriyle süsleyin.