Dağlardan gelen efsane lezzet: Lomo Saltado tarifi

Mutfak literatüründe "dünyanın en başarılı füzyon yemeklerinden biri" olarak kabul edilen Lomo Saltado, 19. yüzyılda Peru’ya göç eden Çinli aşçıların wok tavalarını And Dağları'nın malzemeleriyle doldurmasıyla doğmuştur. Bu yemeği benzersiz kılan unsur; sote sebzelerin çıtırlığı, dana etinin isli aroması ve şaşırtıcı bir şekilde tabağa eklenen patates kızartmasıdır. Gastronomi dünyasında "kültürlerin bir tencerede erimesi" olarak tanımlanan bu reçete, tam bir lezzet ve doku patlamasıdır.
LOMO SALTADO TARİFİ
Malzemeler
Ana Malzemeler:
- 500 gram dana bonfile (parmak kalınlığında şeritler halinde doğranmış)
- 2 adet orta boy kırmızı soğan (iri piyazlık doğranmış)
- 2 adet domates (çekirdekleri çıkarılmış, uzun şeritler halinde doğranmış)
- 1 adet sarı dolmalık biber (veya bulabilirseniz Aji Amarillo ezmesi)
- 2 su bardağı patates kızartması (önceden hazırlanmış, çıtır)
İmza Sos Karışımı:
- 3 yemek kaşığı soya sosu
- 2 yemek kaşığı üzüm sirkesi
- 1 tatlı kaşığı taze rendelenmiş zencefil
- 2 diş ezilmiş sarımsak
- Bir tutam kimyon
Süsleme ve Servis:
- Taze kişniş (ince kıyılmış)
- Sade beyaz pirinç pilavı (eşlikçi olarak)
Yapılışı
- Wok tavayı veya geniş bir döküm tavayı dumanlar çıkana kadar çok yüksek ateşte ısıtın. Etlerin sularını salmaması için tavayı aşırı doldurmadan, etleri yüksek ateşte hızla mühürleyip dışının kahverengi bir renk almasını sağlayın ve bir tabağa alın.
- Aynı tavaya çok az yağ ekleyip kırmızı soğanları ilave edin. Soğanların dışı karamelize olmalı ama içi diri kalmalıdır (yaklaşık 2 dakika).
- Ardından biberleri ve sarımsağı ekleyip 1 dakika daha çevirin.
- Domatesleri ve mühürlediğiniz etleri tavaya geri koyun.
- Soya sosu, sirke, zencefil ve kimyondan oluşan sos karışımını tavanın kenarlarından dökün. Sosun ısınıp malzemelerle bütünleşmesi için tavayı 1-2 kez sallayarak karıştırın (yaklaşık 30-45 saniye).
- Son aşamada, önceden hazırladığınız sıcak patates kızartmalarını tavaya ekleyin. Patateslerin sosu hafifçe çekmesi ama çıtırlığını tamamen kaybetmemesi için sadece bir kez alt üst edip hemen ocaktan alın.
- Üzerine bolca taze kişniş serperek, yanında sade pirinç pilavı ile servis yapın.