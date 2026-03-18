Dağlardan gelen efsane lezzet: Lomo Saltado tarifi

Mutfak literatüründe "dünyanın en başarılı füzyon yemeklerinden biri" olarak kabul edilen Lomo Saltado, 19. yüzyılda Peru’ya göç eden Çinli aşçıların wok tavalarını And Dağları'nın malzemeleriyle doldurmasıyla doğmuştur. Bu yemeği benzersiz kılan unsur; sote sebzelerin çıtırlığı, dana etinin isli aroması ve şaşırtıcı bir şekilde tabağa eklenen patates kızartmasıdır. Gastronomi dünyasında "kültürlerin bir tencerede erimesi" olarak tanımlanan bu reçete, tam bir lezzet ve doku patlamasıdır.

LOMO SALTADO TARİFİ

Malzemeler

Ana Malzemeler:

500 gram dana bonfile (parmak kalınlığında şeritler halinde doğranmış)

2 adet orta boy kırmızı soğan (iri piyazlık doğranmış)

2 adet domates (çekirdekleri çıkarılmış, uzun şeritler halinde doğranmış)

1 adet sarı dolmalık biber (veya bulabilirseniz Aji Amarillo ezmesi)

2 su bardağı patates kızartması (önceden hazırlanmış, çıtır)

İmza Sos Karışımı:

3 yemek kaşığı soya sosu

2 yemek kaşığı üzüm sirkesi

1 tatlı kaşığı taze rendelenmiş zencefil

2 diş ezilmiş sarımsak

Bir tutam kimyon

Süsleme ve Servis:

Taze kişniş (ince kıyılmış)

Sade beyaz pirinç pilavı (eşlikçi olarak)

Yapılışı