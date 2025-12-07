Dakikalar içinde hazır: Klasik salçalı anne makarnası tarifi

Basit, pratik ama bir o kadar da lezzetli… Salçalı anne makarnası, çoğumuzun çocukluğundan hatırladığı, evde mis gibi kokusuyla herkesi mutfağa koşturan o klasik tariflerden biridir. Özel bir malzemeye ihtiyaç duymaz; birkaç temel ürünle dakikalar içinde hazır olur. Özellikle öğrencilerin, çalışanların ve hızlıca doyurucu bir yemek yapmak isteyenlerin kurtarıcısıdır. İşte tam kıvamında, anne usulü salçalı makarna tarifi…

MALZEMELER

1 paket makarna (burgu, penne veya fiyonk)

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı tereyağı

1 –1,5 yemek ka şığı domates sal ças ı

1 tatlı kaşığı biber sal ças ı (isteğe bağlı)

1 çay ka şığı tuz

1 çay ka şığı karabiber

½ çay ka şığı pul biber

Makarnanın haşlama suyundan ½ kepçe

HAZIRLANIŞI

1. Makarnayı haşlayın

Geniş bir tencerede su kaynatın ve tuz ekleyin.

Makarna ekleyip yumuşayana kadar haşlayın.

Süzmeden önce bir kepçe kadar haşlama suyunu kenara ayırın.

Makarna süzülmeye bırakılırken sosu hazırlamaya geçin.

2. Salçalı sosu hazırlayın

Tencereye sıvı yağ ve tereyağını ekleyip eritin.

Domates salçası ve biber salçasını ekleyip 1–2 dakika kavurun.

Ayırdığınız makarna suyundan ekleyerek salçayı açın.

Tuz ve baharatları ilave edip sosu kaynatın.

3. Makarna ile sosu birleştirin

Süzdüğünüz makarnayı sıcak salçalı sosun içine ekleyin.

Kısık ateşte 1–2 dakika karıştırarak her yerine sosun işlemesini sağlayın.

Makarnanın sosu tam çekmesini istiyorsanız bir süre kapağı kapalı şekilde dinlendirebilirsiniz.