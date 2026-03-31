Damak çatlatan enfes atıştırmalık: Çıtır patates salatası tarifi

Çıtır patates salatası, dışının hafif kıtırlığı ve içinin yumuşaklığıyla sofraların yıldızı oluyor. Pratik hazırlığı ve besleyici malzemeleriyle kahvaltılarda, 5 çaylarında veya akşam yemeklerinde servis edebileceğiniz bu salata, hem gözünüze hem de damağınıza hitap ediyor. İşte, enfes çıtır patates salatası tarifi...

ÇITIR PATATES SALATASI TARİFİ

Malzemeler:

4 adet orta boy patates

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı karabiber

1/2 çay kaşığı kırmızı pul biber

2 yemek kaşığı mayonez

1 yemek kaşığı yoğurt

1 tatlı kaşığı hardal (isteğe bağlı)

1/2 demet taze soğan veya dereotu

1/2 adet kırmızı soğan (ince doğranmış)

ÇITIR PATATES SALATASI YAPILIŞI

Patatesleri soyun ve küçük küpler halinde doğrayın.

Tuz, karabiber, pul biber ve zeytinyağı ile harmanlayıp önceden 200°C ısıtılmış fırında 25-30 dakika kadar çıtır olana dek pişirin.

Mayonez, yoğurt ve hardalı bir kasede karıştırarak sosu hazırlayın.

Fırından çıkan patatesleri bir kaba alın, ince doğranmış soğan ve taze otları ekleyin.

Hazırladığınız sosu patateslerin üzerine gezdirip hafifçe karıştırın.

Ilık veya oda sıcaklığında servis edin.

Afiyet olsun!