Damakta iz bırakan efsane lezzet: Kiraz kebabı tarifi

Tatlı ile tuzlunun aynı tabakta buluştuğu tarifler arasında kiraz kebabı, en sıra dışı ve en dikkat çekici olanlardan biridir. Klasik kebap anlayışını tamamen değiştiren bu özel tarifte, baharatlı köftelerin arasına yerleştirilen kirazlar, yemeğe hem hafif bir ekşilik hem de hafif tatlı bir aroma kazandırır. Ortaya çıkan sonuç ise alışılmışın çok dışında, dengeli ve oldukça karakteristik bir lezzettir. İşte enfes tadıyla kiraz kebabı tarifi...

KİRAZ KEBABI TARİFİ

Malzemeler:

500 gram kıyma

1 adet rendelenmiş soğan (suyu sıkılmış)

1 kahve fincanı galeta unu

1–2 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon

2 su bardağı kiraz

KİRAZ KEBABI YAPILIŞI

Kıyma, rendelenmiş soğan, galeta unu ve baharatları bir kaba alıp iyice yoğurun.

Harçtan küçük misket köfteler hazırlayın.

Kirazların çekirdeklerini çıkarın.

Çöp şişlere bir kiraz bir köfte olacak şekilde dizin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 40–45 dakika pişirin.

Sıcak olarak lavaş veya pilav eşliğinde servis edin.

Afiyet olsun!