Danimarka gastronomisinin görsel şöleni: Smørrebrød tarifi

Mutfak literatüründe "tereyağlı ekmek" anlamına gelen Smørrebrød, Danimarka mutfak kültürünün öğle yemeklerindeki en güçlü temsilcisidir. Bu yemeği standart sandviçlerden ayıran temel fark, ekmeğin üzerine konulan malzemelerin bir kapakla kapatılmaması ve görsel bir hiyerarşi ile dizilmesidir. Yoğun çavdar ekmeğinin (Rugbrød) asiditesi ile üzerine eklenen tütsülenmiş balık, taze sebze ve kremamsı sosların uyumu, modern gastronominin en rafine "finger food" örneklerinden biri olarak kabul edilir.

SMØRREBRØD TARİFİ

Malzemeler

Taban Bileşenleri:

4 dilim yoğun çavdar ekmeği (veya ekşi mayalı tam buğday ekmeği)

2 yemek kaşığı kaliteli tuzlu tereyağı

Protein ve Sebze Katmanı:

200 gram tütsülenmiş somon veya füme uskumru

1 adet orta boy haşlanmış patates (dilimlenmiş)

4-5 adet turp (incecik halka doğranmış)

Yarım mor soğan (piyazlık doğranmış)

Sos ve Aromatikler:

2 yemek kaşığı hardallı mayonez veya ekşi krema

Yarım demet taze dereotu

1 tatlı kaşığı kapari

Tuz ve taze çekilmiş karabiber

Yapılışı