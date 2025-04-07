Şişkinlik yapmayan enfes atıştırmalık: Glütensiz yaban mersinli muffin tarifi

Yayınlanma: 07.04.2025 - 14:15

Güncelleme: 07.04.2025 - 14:15

Glütensiz beslenmeyi tercih edenler için lezzetli ve sağlıklı bir tatlı alternatifi: Yaban mersinli muffin! Hem glutensiz hem de besleyici malzemelerle hazırlanan bu muffinler, kahvaltı veya ara öğün olarak harika bir seçenektir. Peki, şişkinlik yapmayan bu enfes atıştırmalık nasıl hazırlanır? İşte, glütensiz yaban mersinli muffin tarifi...

GLÜTENSİZ YABAN MERİNLİ MUFFIN TARİFİ

Malzemeler:

1 su bardağı glütensiz un karışımı

1/2 su bardağı mısır nişastası

1 çay kaşığı kabartma tozu

1/2 çay kaşığı tuz

1/2 su bardağı toz şeker (isteğe bağlı bal veya stevia ile de tatlandırabilirsiniz)

2 adet yumurta

1/2 su bardağı süt (isteğe bağlı badem sütü veya yulaf sütü de kullanılabilir)

1/4 su bardağı sıvı yağ (zeytinyağı veya hindistancevizi yağı tercih edebilirsiniz)

1 çay kaşığı vanilin

1 su bardağı taze yaban mersini (dondurulmuş da kullanılabilir)

1/4 su bardağı ceviz içi (isteğe bağlı)

GLÜTENSİZ YABAN MERİNLİ MUFFIN YAPILIŞI

Fırınınızı 180°C'ye ısıtın ve muffin kalıplarını yağlayın veya kağıt kek kalıpları yerleştirin.

Bir kasede glütensiz un, mısır nişastası, kabartma tozu, tuz ve şekeri karıştırın.

Başka bir kasede yumurtaları çırpın, üzerine süt, sıvı yağ ve vanilini ekleyip karıştırın.

Islak malzemeleri kuru karışıma ekleyin ve karıştırarak homojen bir hamur elde edin.

Hamur biraz katı olabilir, bu normaldir.

Yaban mersinlerini dikkatlice hamura ekleyin.

Eğer dondurulmuş yaban mersini kullanıyorsanız, onları ilk olarak un karışımına bulayarak ekleyin.

Bu, yaban mersinlerinin hamura karışmasını engeller.

Hazırladığınız hamuru muffin kalıplarına eşit olarak paylaştırın.

Her bir kalıbı yaklaşık 3/4 oranında doldurun.

Muffinleri önceden ısıtılmış fırında 20-25 dakika kadar pişirin.

Kürdan testini yaparak pişip pişmediğini kontrol edebilirsiniz.

Kürdan temiz çıkarsa, muffinleriniz hazır demektir.

Fırından çıkan muffinleri kalıplarında 5 dakika kadar soğumaya bırakın, ardından tel ızgaraya alıp tamamen soğutun.

İsterseniz üzerine ekstra yaban mersini veya pudra şekeri serpebilirsiniz.

Ayrıca kahve veya bitki çayı eşliğinde harika bir atıştırmalık olabilir.

Afiyet Olsun!