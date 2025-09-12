Danimarka’nın gizli kahvaltı lezzeti: Æbleskiver

Danimarka’da kış aylarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan Æbleskiver, aslında küçük yuvarlak kekçiklerdir. Özel yuvarlak kalıplarda pişirilen bu tatlımsı hamur işi, geleneksel olarak Noel döneminde hazırlanır. Ancak son yıllarda kahvaltı sofralarının da vazgeçilmezi haline gelmiş durumda.
ÆBLESKİVER TARİFİ
Malzemeler
- 2 su bardağı un
- 2 adet yumurta
- 1,5 su bardağı süt
- 2 yemek kaşığı şeker
- 1 tatlı kaşığı kabartma tozu
- 1 paket vanilin
- 2 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı
- Bir tutam tuz
- Servis için: Pudra şekeri ve reçel
Yapılışı
- Bir kapta un, şeker, kabartma tozu, vanilin ve tuzu karıştırın.
- Ayrı bir kapta yumurta ve sütü çırpın, eritilmiş tereyağını ekleyin.
- Sıvı karışımı kuru malzemelere ekleyip pürüzsüz bir hamur elde edin.
- Özel “æbleskiver” kalıbınız varsa yuvarlak gözlerine yağ sürün, yoksa küçük yuvarlak bölmeleri olan muffin kalıbı da kullanılabilir.
- Hamuru kalıplara dökün, çevire çevire pişirin ki yuvarlak şekil alsın.
- Sıcak servis edin, üzerine pudra şekeri serpip reçelle sunun.