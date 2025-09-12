Danimarka’nın gizli kahvaltı lezzeti: Æbleskiver

Danimarka’da kış aylarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan Æbleskiver, aslında küçük yuvarlak kekçiklerdir. Özel yuvarlak kalıplarda pişirilen bu tatlımsı hamur işi, geleneksel olarak Noel döneminde hazırlanır. Ancak son yıllarda kahvaltı sofralarının da vazgeçilmezi haline gelmiş durumda.

ÆBLESKİVER TARİFİ

Malzemeler

2 su bardağı un

2 adet yumurta

1,5 su bardağı süt

2 yemek kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

1 paket vanilin

2 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı

Bir tutam tuz

Servis için: Pudra şekeri ve reçel

Yapılışı