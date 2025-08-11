Davet sofralarına çok yakışan enfes lezzet: Taramasalata tarifi

Deniz ürünlerinin en lezzetli mezelerinden biri olan taramasalata, özellikle Ege ve Akdeniz mutfağının vazgeçilmez tatları arasında yer alır. Balık yumurtasıyla hazırlanan bu kremamsı meze, hem hafif hem de besleyici olmasıyla sofralara ayrı bir zenginlik katar. Özellikle balık sofralarının vazgeçilmezi olan taramasalata, doğru malzemelerle ve püf noktalarına dikkat edilerek yapıldığında damağınızda unutulmaz bir tat bırakır. Peki, davet sofralarına çok yakışan bu enfes meze nasıl yapılır? İşte, leziz taramasalata tarifi...

TARAMASALATA TARİFİ

Malzemeler:

100 gram tarama (balık yumurtası)

3 dilim bayat ekmek içi (kabukları alınmış)

Yarım çay bardağı zeytinyağı

Yarım limonun suyu

1 küçük diş sarımsak (isteğe bağlı)

Yarım çay bardağı soğuk su

Tuz (taramanın tuzuna göre ayarlayın)

TARAMASALATA YAPILIŞI

Bayat ekmek içlerini küçük parçalara ayırın ve bir kapta soğuk su ile ıslatın.

Yumuşayınca fazla suyunu elinizle sıkın.

Bir karıştırma kabına taramayı alın.

Eğer tuzu fazla geldiyse önceden hafifçe soğuk su ile yıkayabilirsiniz.

Sıkılmış ekmek içlerini taramanın üzerine ekleyin ve bir mikser veya blender yardımıyla pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar karıştırın.

Karıştırmaya devam ederken yavaş yavaş zeytinyağını ekleyin. Ardından limon suyunu ve isteğe bağlı olarak ezilmiş sarımsağı ilave edin.

Kıvam çok yoğun ise yarım çay bardağı soğuk su ekleyerek daha kremsi bir hale getirebilirsiniz.

Hazırladığınız taramasalatayı servis tabağına alın, üzerine birkaç damla zeytinyağı gezdirin ve yanında kızarmış ekmek dilimleri ile servis edin.

Afiyet olsun!