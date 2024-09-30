Denizden gelen lezzet: Ekim ayında hangi balıklar yenir?

Yayınlanma: 30.09.2024 - 14:27

Güncelleme: 30.09.2024 - 14:27

Ekim ayı, balıkseverler için oldukça verimli bir dönemdir. Havaların serinlemesiyle denizlerdeki balıkların lezzeti artar ve çeşitlilik çoğalır. İşte Ekim ayında bolca bulunup tüketilebilecek balıklar...

1. Palamut

Palamut, sonbahar aylarının vazgeçilmez balıklarından biridir. Özellikle Ekim ayında en lezzetli dönemindedir. Yağlı ve doyurucu bir balık olan palamut, ızgara, buğulama ya da fırında pişirilmeye oldukça uygundur. Aynı zamanda palamut tava da çokça tercih edilen bir pişirme yöntemidir.

2. Lüfer

Ekim ayı, lüferin en taze ve lezzetli olduğu dönemdir. Boğaz balığı olarak da bilinen lüfer, özellikle ızgara yapıldığında eşsiz bir tat sunar. Balık tezgahlarında çinakop ve sarıkanat gibi çeşitleri de görülür.

3. Çinekop

Çinekop, lüferin küçük boyutlusu olarak bilinir ve Ekim ayı boyunca bolca bulunur. Küçük yapısına rağmen oldukça lezzetli ve yağlıdır. Tava ya da ızgara yaparak tüketmek en ideal pişirme yöntemlerindendir.

4. Mezgit

Mezgit, yumuşak eti ve hafif tadıyla Ekim ayında bolca tercih edilen balıklardandır. Mezgit, fileto şeklinde hazırlanıp kızartıldığında çıtır bir lezzet sunar. Aynı zamanda çocuklar için de önerilen bir balıktır.

5. Barbun

Barbun, Ekim ayında en çok tercih edilen balıklardan biridir. Kılçıklı yapısına rağmen, eti oldukça lezzetlidir. Tavada kızartılarak tüketilen barbun, hafif bir tada sahiptir.