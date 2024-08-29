Denizden gelen lezzet: Eylül ayında hangi balıklar yenir?

Yayınlanma: 29.08.2024 - 10:51

Güncelleme: 29.08.2024 - 10:51

Eylül ayı, balık severler için denizlerin en cömert dönemlerinden biridir. Av yasağının sona ermesiyle birlikte, denizlerin sunduğu çeşit çeşit taze balıklar tezgahlarda yerini alır. Eylül, balıkların lezzetinin doruğa ulaştığı bir zaman dilimidir. Eylül ayı, taze ve lezzetli balıkların en iyi şekilde tüketilebileceği bir dönemdir. Peki, bu ay hangi balıklar sofralarımıza renk katacak, sağlığımıza dost olacak? İşte, ayrıntılar...

EYLÜL AYI BALIKLARI

1. Palamut:

Ege ve Akdeniz sahillerinde hızlı avlanabilen palamut, eylül ayında da tercih edilen balıklardan biridir. Lezzetli eti ile ünlüdür.

2. Lüfer:

Eylül ayı, lüfer avının hala devam edebileceği bir dönemdir. Kıyıdan veya teknelerle avlanan lüfer, lezzetli eti ve dövüşçü doğasıyla tanınır.

3. Kolyoz:

Kolyoz balığı, eylül ayında da avlanabilecek türlerden biridir. Renkli görünümü ve lezzetli eti ile bilinir.

4. İzmarit:

İzmarit balığı, sığ suları tercih eder ve eylül ayında avlanabilir. Beyaz eti ile lezzetli bir balık türüdür.

5. Kırlangıç Balığı:

Akdeniz ve Ege sahillerinde rastlanan kırlangıç balığı, Eylül ayında da avlanabilir. Küçük boyutu ve sürü halinde avlanmasıyla tanınır.

6. Sardalya:

Eylül ayı, sardalya avının hala devam edebileceği bir dönemdir.

7. Kılıç Balığı:

Eylül ayında sıcak denizlerde bulunan kılıç balığı avı yapılabilecek bir seçenektir. Büyük boyutları ve hızlı yapısı ile dikkat çeker.