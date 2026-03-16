Denizli'nin tek başına menü olan efsanesi: Çaput aşı tarifi...

Pratik şekilde hazırlanan çaput aşı, içindeki et ve sebzelerle besleyici ve doyurucu bir lezzet olarak biliniyor.

Çaput aşı, ekşili ve tuzlu tatların dengeli birleşimiyle dikkati çekiyor. Yemek kuzu eti, kuyruk yağı, yeşil biber, üzüm yaprağı, domates, pirinç, haşlanmış nohut ve soğanla hazırlanıyor ve sıcak olarak tüketiliyor.

Çaput aşı tarifini anlatan şef Metin Ayhan Yiğit, yemeğin en önemli parçalarından birinin bağ yaprağının "tefek uçu" adı verilen bölümü olduğunu, bundan dolayı yalnızca yaklaşık iki aylık dönem olan bağların yeni filizlendiği zamanlarda yapılabildiğini vurguladı.

Çaput aşı için gerekli malzemeler ve tarifi şöyle:

MALZEMELER (4 KİŞİLİK)

• 500 gram kuzu eti

• 2 domates

• 3 yeşil biber

• 10 üzüm yaprağı

• Yarım su bardağı pirinç

• 100 gram kuyruk yağı

• Tuz

• 100 gram haşlanmış nohut

• 2 soğan

• 1 su bardağı sıvı yağ

• 1 bardak su

YAPILIŞI​​​​​​​

Sıvı yağ ve kuyruk yağı birlikte kavrulur.

Kuşbaşı doğranmış et eklenir, suyunu salıp çekene kadar 10 dakika beklenir.

Doğranmış üzüm yaprağı, soğan ve yeşil biber eklenip karıştırıldıktan sonra 15 dakika daha beklemeye alınır.

Bir bardak su ilave edilip pirinç de eklenip karıştırılır.

Daha sonra domates ve haşlanmış nohut ilave edilip tuz eklenir.

Tüm malzemeler karıştırıldıktan sonra kısık ateşte 15 dakika kadar pişirilir.

Sıcak olarak servis edilir.