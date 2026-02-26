Dilim dili lezzet şöleni: Portakallı irmikli kesme muhallebi tarifi

Sütlü tatlılar arasında hem ekonomik hem de gösterişli bir seçenek olan kesme muhallebi, özellikle misafir sofralarında sıkça tercih edilir. İrmikle hazırlanan yoğun kıvamı sayesinde kalıptan kolayca çıkar ve dilim dilim servis edilir. Kakaolu katmanı ile klasik muhallebiden ayrılan bu tarif, portakal dilimleriyle ferah bir aroma kazanır. Üstelik az malzeme ile hazırlanması sayesinde mutfakta fazla zaman harcamadan şık bir tatlı sunabilirsiniz. İşte, nefis portakallı irmikli kesme muhallebi tarifi...

PORTAKALLI İRMİKLİ KESME MUHALLEBİ TARİFİ

Malzemeler

Muhallebi için:

1 litre süt

9 yemek kaşığı irmik

9 yemek kaşığı toz şeker

2 yemek kaşığı kakao

1 yemek kaşığı tereyağı

Servis için:

7–8 adet portakal dilimi

PORTAKALLI İRMİKLİ KESME MUHALLEBİ YAPILIŞI

Tencereye süt, irmik ve toz şekeri alın.

Orta ateşte sürekli karıştırarak kaynayana kadar pişirin.

Koyulaşan karışıma tereyağını ekleyin ve tamamen eriyene kadar karıştırın.

Kullanacağınız baton kalıbı hafifçe suyla ıslatın.

Hazırladığınız muhallebinin yarısını kalıba dökün ve eşit şekilde yayın.

Kalan muhallebiye 2 yemek kaşığı kakao ekleyin ve pürüzsüz olana kadar karıştırın.

Bu karışımı da kalıptaki beyaz katmanın üzerine dökün.

Tatlıyı oda sıcaklığına geldikten sonra buzdolabında yaklaşık 4–5 saat dinlendirin.

Tamamen kıvam alması için yeterli süre bekletin.

Kalıptan dikkatlice çıkarın ve dilimleyin.

Üzerini portakal dilimleriyle süsleyerek servis edin.

Afiyet olsun!