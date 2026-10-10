Dışarıda yemeye son! Evdeki malzemelerle hazırlayabileceğiniz, parmak ısırtan lokanta usulü beyti kebabı

Dışarıda porsiyonlarına yüksek hesaplar ödediğiniz o çıtır yufkalı, bol soslu ve tereyağlı beyti kebabını ev mutfağına taşımaya ne dersiniz? Üstelik hazır yufka kullanarak sadece yarım saatte hazırlayabileceğiniz bu tarif, lokanta lezzetini aratmayacak garantili bir ana yemek alternatifi sunuyor.

İŞTE FIRINDA KOLAY BEYTİ SARMA TARİFİ:

Malzemeler

Köfte Harcı İçin:

500 gram orta yağlı dana kıyma

1 adet kuru soğan (Rendelenmiş ve suyu sıkılmış)

2 diş ezilmiş sarımsak

1 adet yumurta

3 yemek kaşığı galeta unu

1'er çay kaşığı tuz, karabiber, kimyon ve pul biber

Sarmak İçin:

2 adet taze yufka

Yarım çay bardağı eritilmiş tereyağı ve yarım çay bardağı su karışımı (Yufkaları ıslatmak için)

Üzerinin Sosu İçin:

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı domates salçası (Dileyen yarım kaşık biber salçası ekleyebilir)

Yarım su bardağı sıcak su

Çok az tuz ve karabiber

Servis İçin:

Çırpılmış süzme yoğurt (İsteğe bağlı sarımsaklı)

İnce kıyılmış maydanoz

ADIM ADIM HAZIRLANIŞI

Köfteyi Yoğurun: Derin bir kaba kıymayı, suyu iyice sıkılmış rendelenmiş soğanı, sarımsağı, yumurtayı, galeta ununu ve baharatları alın. Tüm malzemeler birbiriyle iyice özdeşleşene kadar (yaklaşık 10 dakika) yoğurun.

Şekil Verin: Yoğurduğunuz harcı iki eşit parçaya bölün. Her bir parçayı tezgah üzerinde elinizle yuvarlayarak, yufkanın genişliğine denk gelecek şekilde uzun ve kalın bir rulo (kebap) haline getirin.

Yufkaları Sarın: İlk yufkayı tezgaha serin. Üzerine eritilmiş tereyağı ve su karışımından fırçayla sürerek hafifçe nemlendirin. Yufkayı ortadan ikiye (yarım ay şeklinde) katlayın. Düz olan geniş kısmına hazırladığınız uzun köfte rulosunu yerleştirin ve kenarlarını hafifçe içe katlayarak çok sıkı olmayacak şekilde rulo halinde sarın. İkinci yufka ve köfte için de aynı işlemi tekrarlayın.

Dilimleme ve Fırınlama: Elde ettiğiniz uzun beyti rulolarını yaklaşık 2 parmak kalınlığında verev (çapraz) şekilde dilimleyin. Dilimleri, fırın kağıdı serilmiş tepsiye yan yana veya hafif üst üste binecek şekilde dizin. Kalan yağlı su karışımını üzerlerine fırçayla sürün. Önceden ısıtılmış 190 derece fırında, yufkalar nar gibi kızarıp içindeki köfteler pişene kadar yaklaşık 25-30 dakika pişirin.

Sosun Hazırlanması: Beytiler fırında pişerken küçük bir sos tavasında tereyağını eritin. Salçayı ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun. Sıcak suyu ve baharatları ilave edip 2-3 dakika kaynattıktan sonra ocaktan alın.

Servis Aşaması: Fırından çıkan çıtır beytileri servis tabağına alın. Orta kısmına bolca çırpılmış yoğurt koyun. Beytilerin üzerine hazırladığınız sıcak salçalı sosu gezdirin. İnce kıyılmış maydanoz serpiştirerek sıcak sıcak servis edin.

PÜF NOKTASI

Lokanta usulü beyti kebabının en büyük sırrı, köfte harcına konulan soğanın suyunun kesinlikle sıkılmasıdır. Soğanın suyu kıymaya acımtırak bir tat verir ve yufkanın içinde buharlaşarak yufkayı hamurlaştırır. Ayrıca köfte harcını yoğurduktan sonra buzdolabında 1-2 saat dinlendirmek, etin lezzetini toparlamasını sağlayacaktır.