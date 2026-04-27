Dışarıdakileri unutturacak ziyafet: Ev yapımı tavuk döner tarifi...

Yoğun geçen bir günün ardından pratik ama lezzetten ödün vermeden bir akşam yemeği hazırlamak mümkün... İşte enfes tarif!

MALZEMELER

Döner İçin:

500 gram tavuk göğsü (Daha sulu sevenler yarı yarıya kemiksiz tavuk kalça da kullanabilir)

Pişirmek için 2 yemek kaşığı zeytinyağı veya çok az tereyağı

Efsanevi Marinasyon (Sos) İçin:

2 yemek kaşığı yoğurt (Tavukları yumuşatması için)

1 tatlı kaşığı domates salçası (veya biber salçası)

2 diş ezilmiş sarımsak

1 tatlı kaşığı kekik

1 çay kaşığı toz kırmızı biber (Tatlı veya acı)

1 çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı karabiber ve 1 tatlı kaşığı tuz

1 yemek kaşığı zeytinyağı

ADIM ADIM TARİF

Tavuk dönerin o meşhur incecik yapısını elde etmenin en büyük sırrı dondurucuda gizlidir. Bütün halindeki tavuk göğüslerini pişirmeden 1-1,5 saat önce derin dondurucuya atın. Tamamen taş gibi donmadan, hafif sertleştiğinde çıkarın. Keskin bir bıçakla tavukları yaprak gibi (incecik) dilimleyin.

Derin bir karıştırma kabına yoğurt, salça, sarımsak, zeytinyağı ve tüm baharatları ekleyip pürüzsüz olana dek çırpın.

İncecik dilimlediğiniz tavukları hazırladığınız sosa ekleyin ve tüm sosun tavuklara geçmesi için elinizle iyice harmanlayın. (Zamanınız varsa bu şekilde üzerini streçleyip buzdolabında 1-2 saat dinlendirmeniz lezzeti ikiye katlar. Vaktiniz yoksa hemen pişirmeye geçebilirsiniz).

Yanmaz yapışmaz geniş bir tavayı ocağa alıp iyice ısıtın. Isınan tavaya 2 yemek kaşığı zeytinyağını (veya az tereyağını) ekleyin. Soslu tavukları sıcak tavaya atın.

Tavukları yüksek ateşte, sularını salıp çekene ve kenarları hafifçe çıtır çıtır (gerçek döner gibi) kızarana dek sürekli karıştırarak kavurun.

Ocaktan aldığınız nar gibi kızarmış fit tavuk dönerinizi; yanında sumaklı soğan piyazı, bol yeşillikli bir salata veya ev yapımı naneli ayranla sıcak sıcak servis yapın.