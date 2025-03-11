Dışı çıtır içi krema dolu ev yapımı profiterol tarifi
Çıtır hamuru, yumuşacık kreması ve enfes çikolata sosuyla ev yapımı profiterol, tatlı krizlerinize mükemmel bir çözüm! Kendi mutfağınızda kolayca hazırlayabileceğiniz bu tarifle, Fransız pastanelerini aratmayan bir lezzet yaratabilirsiniz.
Profiterol, Fransız mutfağının en sevilen tatlılarından biri olup, dışı hafif ve çıtır choux hamuru ile içi yumuşacık krema dolgusundan oluşur. Üzerine dökülen çikolata sosuyla adeta bir tatlı şöleni yaşatır. Evde yapmak düşündüğünüz kadar zor değil! İşte adım adım ev yapımı profiterol tarifi:
Malzemeler
Hamuru için:
- 1 su bardağı su
- 100 gr tereyağı
- 1 su bardağı un
- 1 tutam tuz
- 3-4 adet yumurta
Kreması için:
- 2,5 su bardağı süt
- 3 yemek kaşığı un
- 1 su bardağı toz şeker
- 1 yumurta sarısı
- 1 paket vanilin
- 1 yemek kaşığı tereyağı
Çikolata sosu için:
- 200 ml krema
- 150 gr bitter çikolata
Yapılışı
1. Hamurun hazırlanışı:
Bir tencerede suyu ve tereyağını kaynatın.
Unu ve tuzu ekleyip hızlıca karıştırarak hamurun toparlanmasını sağlayın.
Hamuru ocaktan alıp soğuması için birkaç dakika bekleyin.
Yumurtaları teker teker ekleyerek iyice yedirin. Hamurun akışkan olmaması ancak sıkma torbasına doldurulabilecek kıvamda olması gerekir.
Hazırlanan hamuru bir sıkma torbasına alıp yağlı kağıt serili tepsiye aralıklı olarak sıkın.
Önceden ısıtılmış 180°C fırında yaklaşık 25-30 dakika pişirin. Fırının kapağını açmadan hamurların iyice kabarmasını bekleyin.
2. Kremanın hazırlanışı:
Süt, un, şeker ve yumurta sarısını bir tencerede çırpın.
Orta ateşte sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişirin.
Ocaktan aldıktan sonra vanilin ve tereyağını ekleyip karıştırın, soğumaya bırakın.
3. Çikolata sosunun hazırlanışı:
Kremayı bir sos tenceresinde ısıtın, kaynamadan ocaktan alın.
İçine küçük parçalara böldüğünüz çikolatayı ekleyip eriyene kadar karıştırın.
4. Profiterolün birleştirilmesi:
Soğuyan profiterol hamurlarını ortadan ikiye kesin ya da alt tarafından delik açın.
Krema dolgusunu bir sıkma torbasına koyup hamurların içine sıkın.
Üzerine çikolata sosunu dökerek servis edin.
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