Dışı çıtır içi krema dolu ev yapımı profiterol tarifi

Yayınlanma: 11.03.2025 - 22:03

Güncelleme: 11.03.2025 - 22:03

Profiterol, Fransız mutfağının en sevilen tatlılarından biri olup, dışı hafif ve çıtır choux hamuru ile içi yumuşacık krema dolgusundan oluşur. Üzerine dökülen çikolata sosuyla adeta bir tatlı şöleni yaşatır. Evde yapmak düşündüğünüz kadar zor değil! İşte adım adım ev yapımı profiterol tarifi:

Malzemeler

Hamuru için:

1 su bardağı su

100 gr tereyağı

1 su bardağı un

1 tutam tuz

3-4 adet yumurta

Kreması için:

2,5 su bardağı süt

3 yemek kaşığı un

1 su bardağı toz şeker

1 yumurta sarısı

1 paket vanilin

1 yemek kaşığı tereyağı

Çikolata sosu için:

200 ml krema

150 gr bitter çikolata

Yapılışı

1. Hamurun hazırlanışı:

Bir tencerede suyu ve tereyağını kaynatın.

Unu ve tuzu ekleyip hızlıca karıştırarak hamurun toparlanmasını sağlayın.

Hamuru ocaktan alıp soğuması için birkaç dakika bekleyin.

Yumurtaları teker teker ekleyerek iyice yedirin. Hamurun akışkan olmaması ancak sıkma torbasına doldurulabilecek kıvamda olması gerekir.

Hazırlanan hamuru bir sıkma torbasına alıp yağlı kağıt serili tepsiye aralıklı olarak sıkın.

Önceden ısıtılmış 180°C fırında yaklaşık 25-30 dakika pişirin. Fırının kapağını açmadan hamurların iyice kabarmasını bekleyin.

2. Kremanın hazırlanışı:

Süt, un, şeker ve yumurta sarısını bir tencerede çırpın.

Orta ateşte sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişirin.

Ocaktan aldıktan sonra vanilin ve tereyağını ekleyip karıştırın, soğumaya bırakın.

3. Çikolata sosunun hazırlanışı:

Kremayı bir sos tenceresinde ısıtın, kaynamadan ocaktan alın.

İçine küçük parçalara böldüğünüz çikolatayı ekleyip eriyene kadar karıştırın.

4. Profiterolün birleştirilmesi:

Soğuyan profiterol hamurlarını ortadan ikiye kesin ya da alt tarafından delik açın.

Krema dolgusunu bir sıkma torbasına koyup hamurların içine sıkın.

Üzerine çikolata sosunu dökerek servis edin.