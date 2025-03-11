Sahura pratik tarif: Yumurtalı lavaş dürüm
Hızlı, doyurucu ve pratik bir sahur seçeneği! Yumurtalı lavaş dürüm ile sahur sofranızı hem lezzetli hem de besleyici hale getirin.
Sabahları tok tutan yumurta, sahurda da en çok tercih edilen besinlerden biridir. Yumurtalı lavaş dürüm, hem hızlı hazırlanması hem de içeriğindeki protein sayesinde gün boyu enerjik kalmanıza yardımcı olur. İşte bu lezzetli tarifi denemeniz için malzemeler ve yapılışı:
Malzemeler
- 1 adet lavaş
- 2 adet yumurta
- 1 tatlı kaşığı tereyağı
- Bir tutam tuz ve karabiber
- Kaşar peyniri rendesi
- İsteğe bağlı domates ve maydanoz
Yapılışı
Yumurtaları çırpın ve tuz-karabiber ekleyin.
Tavaya tereyağını alıp yumurtayı pişirin.
Lavaşın üzerine yumurtayı koyun ve kaşar peyniri serpin.
Lavaşı rulo şeklinde sararak dilimleyin ve sıcak servis edin.
Etiketler: #Sahur #Yumurtalı lavaş dürüm
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