Dışı çıtır, içi lezzet dolu: Yoğurtlu kıymalı börek tarifi

Klasik börek tariflerinden sıkılanlara yepyeni bir lezzet: Dışı çıtır çıtır, içi bol kıymalı ve yoğurt sosuyla taçlanmış bu börek, sofraların aranan yıldızı olacak. Hem pratik hem de doyurucu bu tarif, çay saatlerinden akşam yemeklerine kadar her ana yakışıyor.

MALZEMELER

Börek için:

3 adet yufka

300 gram kıyma

1 adet büyük soğan (doğranmış)

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Tuz, karabiber, pul biber

Sosu için:

1 su bardağı yoğurt

1 adet yumurta

Yarım çay bardağı sıvı yağ

Üzeri için:

1 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

İsteğe bağlı olarak maydanoz

YAPILIŞI

1. İç harcı hazırlayın:

Sıvı yağı tavada ısıtın, doğranmış soğanları ekleyip pembeleştirin. Ardından kıymayı ekleyin ve suyunu salıp çekene kadar kavurun. Tuz, karabiber ve pul biber ile lezzetlendirin. Soğumaya bırakın.

2. Sosu karıştırın:

Bir kasede yoğurt, yumurta ve sıvı yağı çırpın.

3. Yufkaları hazırlayın:

Her bir yufkayı ortadan ikiye kesin. Parçanın her yerine yoğurtlu sostan sürün. Geniş kenarına kıymalı harçtan koyup rulo şeklinde sarın ve kendi etrafında gül böreği gibi kıvırın.

4. Pişirme:

Börekleri yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin. Kalan yoğurtlu sostan üzerlerine sürün. Önceden ısıtılmış 180°C fırında üzerleri kızarana kadar (yaklaşık 30 dakika) pişirin.

5. Sosla servis:

Tereyağını eritip kırmızı biberle kızdırın. Fırından çıkan sıcak böreklerin üzerine gezdirin. Dilerseniz ince kıyılmış maydanozla süsleyin.