Dışı çıtır, içi yumuşacık atıştırmalık: Patates tostu tarifi

Kahvaltıya farklı bir dokunuş arayanlar ya da günün her saatinde pratik ama doyurucu bir lezzet isteyenler için patates tostu tam bir kurtarıcı! Az malzemeyle kısa sürede hazırlanabilen bu tarif, özellikle kahvaltılık klasiklerden sıkılanlara nefis bir alternatif sunuyor. Peki, dışı çıtır, içi yumuşacık olan bu atıştırmalık nasıl yapılır? İşte, enfes patates tostu tarifi...





PATATES TOSTU TARİFİ

Malzemeler:

2 adet orta boy patates

1 adet yumurta

2 yemek kaşığı un

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

İsteğe göre kaşar peyniri veya beyaz peynir

Tereyağı veya sıvı yağ (tost makinesini yağlamak için)

PATATES TOSTU YAPILIŞI

Patatesleri rendeleyin ve fazla suyunu elinizle sıkarak bir kaba alın.

Üzerine yumurta, un, tuz ve karabiberi ekleyip karıştırın.

Tost makinesini hafifçe yağlayın ve ısıtın.

Karışımdan bir miktar alıp tost makinesine yayın.

Üzerine dilerseniz kaşar ya da beyaz peynir ekleyin ve tekrar patates karışımıyla üzerini kapatın.

Tost makinesini kapatın ve dışı kızarana kadar (yaklaşık 8-10 dakika) pişirin.

Sıcak servis edin, dilimleyerek sunabilirsiniz.

Afiyet olsun!