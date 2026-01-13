Dışı çıtır, içi yumuşacık efsane lezzet: Taş kadayıf tarifi

Özellikle Ramazan sofralarının vazgeçilmez tatlılarından biri olan taş kadayıf, Güneydoğu ve Akdeniz mutfağının en sevilen şerbetli tatlıları arasında yer alır. İncecik hamurun arasına konan cevizli iç harç, kızartıldıktan sonra şerbetle buluşur ve ortaya dışı çıtır, içi yumuşacık bir lezzet çıkar. Evde yapımı sanıldığından çok daha pratiktir.

TAŞ KADAYIF HAMURU İÇİN MALZEMELER

1 su bardağı irmik

1 su bardağı un

1 yemek kaşığı toz şeker

1 paket kuru maya

1,5 su bardağı ılık su

İç Harç İçin

1 su bardağı ince çekilmiş ceviz

1 tatlı kaşığı tarçın (isteğe bağlı)

1 yemek kaşığı toz şeker

Şerbeti İçin

2,5 su bardağı toz şeker

2 su bardağı su

Birkaç damla limon suyu

TAŞ KADAYIF NASIL YAPILIR?

1. Hamuru Hazırlayın

Tüm hamur malzemelerini derin bir kapta pürüzsüz kıvam alana kadar çırpın. Üzerini örtüp 30–40 dakika mayalanmaya bırakın.

2. Mini Pankekler Pişirin

Yapışmaz tavayı ısıtın. Hamurdan küçük kepçelerle dökün. Sadece tek yüzünü pişirin. Üzeri göz göz olduğunda alın ve soğumaya bırakın.

3. İç Harcı Yerleştirin

Pişen yüzü içte kalacak şekilde hamurun yarısına cevizli harçtan koyun. Yarım ay şeklinde kapatıp kenarlarını bastırarak yapıştırın.

4. Kızartma

Hazırlanan taş kadayıfları kızgın yağda altın rengi olana kadar kızartın. Kağıt havlu üzerine alarak fazla yağını süzdürün.

5. Şerbetleme

Önceden kaynatıp soğuttuğunuz şerbeti, sıcak tatlıların üzerine dökün. 10–15 dakika dinlendirdikten sonra servis edin.