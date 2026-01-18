Dışı çıtır içi yumuşacık enfes lezzet: Kıbrıs köftesi tarifi

Kıbrıs köftesi, klasik köfte tariflerinden farklı olarak haşlanmış patates ile hazırlanan, dışı çıtır içi yumuşak dokusuyla öne çıkan özel bir lezzettir. Kuzey Kıbrıs mutfağında sıkça yapılan bu tarif; hem ana yemek hem de misafir sofraları için ideal bir seçenektir. Peki, dışı çıtır içi yumuşacık bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, tam ölçüsüyle Kıbrıs köftesi tarifi...

KIBRIS KÖFTESİ TARİFİ

Malzemeler:

3 adet orta boy patates

250 g kıyma

1 adet kuru soğan

1 adet yumurta

3 yemek kaşığı galeta unu

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon

Kızartmak için sıvı yağ

KIBRIS KÖFTESİ YAPILIŞI

Patatesleri haşlayıp kabuklarını soyun ve püre haline getirin.

Soğanı rendeleyin, suyunu hafifçe sıkın.

Kıyma, patates püresi, soğan, yumurta ve baharatları geniş bir kapta yoğurun.

Galeta ununu ekleyip köfte harcını toparlayın.

Harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar alarak oval köfteler şekillendirin.

Kızgın yağda köfteleri altın rengini alana kadar kızartın.

Fazla yağını almak için havlu kağıt üzerine çıkarın.

Afiyet olsun!