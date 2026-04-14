Dışı çıtır, içi yumuşacık enfes lezzet: Patates köftesi tarifi

Patates köftesi, mutfakta kolayca hazırlayabileceğiniz en pratik tariflerden biridir. Haşlanmış patatesin baharatlarla harmanlanıp şekillendirilmesiyle hazırlanan bu tarif, hem ekonomik hem de lezzetli bir alternatiftir. İster çay saatlerinde ister ana yemeklerin yanında servis edilebilen patates köftesi, özellikle çıtır dış yüzeyi ve yumuşak iç dokusuyla herkesin favorisi olmaya adaydır. İşte, nefis patates köftesi tarifi...

PATATES KÖFTESİ TARİFİ

Malzemeler

4 adet orta boy patates

1 adet yumurta

3 yemek kaşığı galeta unu

1/2 demet maydanoz (ince doğranmış)

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

Kızartmak için sıvı yağ

Püf noktası:

Patatesleri ezdikten sonra fazla sıcak olmamasına dikkat edin; aksi halde köfte harcı dağılabilir ve şekil vermek zorlaşır.

PATATES KÖFTESİ YAPILIŞI

Patatesleri haşlayıp kabuklarını soyun.

Ilındıktan sonra ezerek püre haline getirin.

Üzerine yumurta, galeta unu, doğranmış maydanoz ve baharatları ekleyin.

Tüm malzemeleri yoğurarak homojen bir karışım elde edin.

Harçtan parçalar alıp yuvarlayın ve hafif bastırarak köfte şekli verin.

Tavada yağı ısıtın ve köfteleri arkalı önlü kızartın.

Altın rengi alana kadar pişirip servis edin.

Afiyet olsun!