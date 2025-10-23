Dışı çıtır, içi yumuşacık enfes lezzet: Patatesli mücver tarifi

Patatesli mücver, hem pratik hem de doyurucu bir lezzet olarak sofraların vazgeçilmezlerinden biridir. Kızartılarak yapılan bu tarif, dışı kıtır içi yumuşak yapısıyla özellikle kahvaltı, çay saati veya hafif akşam yemekleri için harika bir tercihtir. Üstelik içeriğindeki sebzeler sayesinde besleyiciliği de oldukça yüksektir. Peki, iştah açan bu nefis lezzet nasıl yapılır? İşte, leziz patatesli mücver tarifi...

PATATESLİ MÜCVER TARİFİ

Malzemeler:

3 adet orta boy patates

1 adet havuç

2 adet yumurta

4 yemek kaşığı un

1 tutam maydanoz (ince kıyılmış)

2 dal taze soğan (isteğe bağlı)

1 diş sarımsak (ezilmiş)

Tuz

Karabiber

Pul biber

Kızartmak için sıvı yağ

PATATESLİ MÜCVER YAPILIŞI

Rendelediğiniz sebzelerin fazla suyunu elinizle sıkarak çıkarın.

Üzerine yumurtaları, unu, ince kıyılmış maydanozu, sarımsağı ve baharatları ekleyin.

Karışım çok suluysa biraz daha un ekleyebilirsiniz.

Hamur ne çok katı ne de çok akışkan olmalıdır.

Tavayı ısıtın, içine sıvı yağı ekleyin.

Kaşık yardımıyla karışımdan alarak tavaya dökün ve her iki tarafını da altın sarısı rengini alana kadar kızartın.

Kızaran mücverleri kağıt havlu üzerine alın.

Yoğurtla birlikte sıcak veya ılık şekilde servis edin.

Patatesli mücver, yanında yoğurt, domatesli bulgur pilavı veya mevsim salatası ile mükemmel bir öğün oluşturur.

Ayrıca çay saatlerinde sade olarak da servis edilebilir.

Afiyet olsun!