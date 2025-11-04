Dışı çıtır içi yumuşacık lezzet: Hollanda usulü patates tarifi

Hollanda denince akla peynirler, kanallar ve bisikletler kadar meşhur patates kızartmaları da gelir. Ülkenin neredeyse her köşesinde bulunan “friteshuis” adı verilen küçük dükkanlarda, özel yöntemlerle iki kez kızartılan patatesler, farklı soslarla servis edilir.

MALZEMELER

4 adet büyük boy patates

1 litre ayçiçek yağı

Tuz

Servis için: Mayonez, ketçap veya Hollanda’nın ünlü fıstık sosu (satay sauce)

YAPILIŞI

Patatesleri soyup kalın uzun dilimler halinde doğrayın.

Nişastasını salması için en az 30 dakika soğuk suda bekletin.

İyice kurulayın ve ilk kızartmayı 160°C’de 5-6 dakika yapın.

Patatesler hafif yumuşayınca çıkarıp soğumaya bırakın.

Ardından ikinci kez 190°C’de altın sarısı olana kadar kızartın.

Kağıt havlu üzerine alın, tuzlayın ve sıcak servis edin.