Dışı çıtır içi yumuşacık: Tam kıvamında mücver tarifi

Türk mutfağının en sevilen tariflerinden biri olan mücver, özellikle yaz aylarında sofralarda sıkça yer buluyor. Ana malzemesi kabak olan bu lezzet, kahvaltıdan akşam yemeğine kadar pek çok öğünde tercih ediliyor. Ancak mücver yaparken en sık karşılaşılan sorun, harcın dağılması ya da fazla yağ çekmesi. Doğru malzeme oranı ve birkaç püf noktasıyla tam kıvamında mücver hazırlamak mümkün.

Mücver İçin Gerekli Malzemeler

3 adet orta boy kabak

2 adet yumurta

Yarım çay bardağı un (gerekirse biraz daha eklenebilir)

Yarım demet dereotu

2-3 dal taze soğan

1 çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

İsteğe bağlı beyaz peynir

Kızartmak için sıvı yağ

MÜCVER NASIL YAPILIR?

Öncelikle kabakları yıkayıp rendeleyin. Rendelediğiniz kabakların fazla suyunu mutlaka sıkın. Bu adım, mücverin dağılmaması için oldukça önemlidir.

Derin bir kaba aldığınız kabakların üzerine yumurtaları kırın. İnce doğranmış dereotu ve taze soğanı ekleyin. Tuz ve baharatları ilave ettikten sonra unu kontrollü şekilde karıştırın. Harcın çok cıvık olmaması gerekir; kaşıkla alınabilecek kıvam idealdir.

Geniş bir tavada yağı kızdırın. Harçtan kaşık yardımıyla alıp tavaya bırakın ve hafifçe bastırarak düzleştirin. Orta ateşte her iki tarafı altın rengini alana kadar pişirin. Fazla yağını almak için kağıt havlu üzerine çıkarın.