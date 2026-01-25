Dışı çıtır içi yumuşak: Evde donut tarifi

Amerikan mutfağının en sevilen tatlılarından biri olan donut, renkli süslemeleri ve yumuşak dokusuyla dünya çapında popülerliğini koruyor. Kızartılarak ya da fırında hazırlanan bu hamur tatlısı, evde yapıldığında hem daha ekonomik hem de damak zevkine göre şekillendirilebiliyor. Evde donut tarifi, özellikle çocukların ve tatlı severlerin favorisi olmaya aday.

EVDE DONUT İÇİN MALZEMELER

hamuru için:

1 su bardağı ılık süt

1 paket instant maya

1 çay bardağı toz şeker

1 adet yumurta

2 yemek kaşığı tereyağı (eritilmiş)

1 çay kaşığı tuz

3–3,5 su bardağı un

kızartmak için:

sıvı yağ

üzeri için:

çikolata sosu

pudra şekeri

renkli şekerlemeler veya fındık

YAPILIŞI

Ilık süt, şeker ve mayayı bir kapta karıştırın, 5 dakika bekletin.

Yumurta, eritilmiş tereyağı ve tuzu ekleyin.

Unu azar azar ilave ederek yumuşak kıvamlı bir hamur yoğurun.

Hamurun üzerini örtüp yaklaşık 45 dakika mayalanmaya bırakın.

Mayalanan hamuru unlu zeminde açın ve donut kalıbı ya da bardakla kesin.

Şekil verdiğiniz hamurları 10 dakika daha dinlendirin.

Kızgın yağda her iki tarafını da altın rengini alana kadar kızartın.

Fazla yağını süzgeçte bekleterek alın.