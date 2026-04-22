Dışı çıtır içi yumuşak: Yorkshire pudding tarifi

Birleşik Krallık mutfağının en bilinen tariflerinden biri olan Yorkshire pudding, aslında bir tatlı değil, tuzlu bir hamur işidir. Geleneksel olarak pazar rostosu (roast dinner) ile birlikte sunulan bu tarif, az malzemeyle hazırlanmasına rağmen doğru teknikle mükemmel kabarır.

MALZEMELER

1 su bardağı un

1 su bardağı süt

2 adet yumurta

1 çay kaşığı tuz

2-3 yemek kaşığı sıvı yağ (kalıplar için)

YAPILIŞI

Yumurta, süt ve tuzu bir kapta çırpın. Üzerine unu ekleyerek pürüzsüz bir kıvam elde edin.

Karışımı en az 20-30 dakika dinlendirin.

Muffin kalıplarına veya küçük fırın kaplarına yağ ekleyin ve fırında iyice kızdırın.

Isınmış kalıplara hamuru dikkatlice dökün.

Önceden ısıtılmış 220 derece fırında kapağını açmadan 20-25 dakika pişirin.

Kabaran ve üzeri kızaran puddingleri sıcak olarak servis edin.