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Dışı kıtı içi ıslak enfes İsveç keki tarifi

Dışı kıtı içi ıslak enfes İsveç keki tarifi

27.05.2025 09:47:00
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Haber Merkezi
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Dışı kıtı içi ıslak enfes İsveç keki tarifi

Tatlı krizlerine çare olan, dışı hafif kıtır, içi ise yumuşacık ve ıslak kalan İsveç kekiyle tanıştınız mı? Bu pratik tarifle sadece birkaç malzemeyle muhteşem bir tatlı yapabilirsiniz!

İsveç mutfağının en sevilen lezzetlerinden biri olan bu kek, çay saatlerinin yeni gözdesi olacak. Özellikle yumuşak iç dokusu ve hafif kıtır kabuğuyla damaklarda iz bırakıyor. Üstelik yapımı da oldukça kolay!

MALZEMELER

  • 2 adet yumurta
  • 1 su bardağı toz şeker
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 1 çay bardağı süt
  • 1 paket vanilin
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1,5 su bardağı un
  • (İsteğe bağlı: 1 yemek kaşığı kakao – çikolatalı versiyon için)

HAZIRLANIŞI

Yumurtaları ve şekeri bir kapta köpük köpük olana kadar çırpın.

Sıvı yağ ve sütü ekleyip karıştırın.

Vanilin, kabartma tozu ve unu eleyerek ekleyin ve homojen bir kıvam elde edin.

Yağladığınız kek kalıbına karışımı dökün.

Önceden ısıtılmış 175°C fırında yaklaşık 30 dakika pişirin.

Fırından çıkar çıkmaz üzerini temiz bir bezle örtün. Böylece içi daha da yumuşak ve ıslak kalır.

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