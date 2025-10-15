Dışı kıtır içi yumuşacık lezzet: Lokma tatlısı tarifi

Lokma tatlısı, Türk mutfağının en köklü ve paylaşımcı tatlılarından biridir. Geleneksel olarak düğünlerde, hayır etkinliklerinde ya da özel günlerde dağıtılan lokmalar, hem bereketi hem de birlik duygusunu simgeler. Ancak artık sadece sokakta değil, ev mutfağında da mis gibi kokusuyla yerini alıyor.

MALZEMELER

Hamur için:

2 su bardağı un

1,5 su bardağı ılık su

1 tatlı kaşığı şeker

1 çay kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı kuru maya

Şerbet için:

2 su bardağı toz şeker

1,5 su bardağı su

Birkaç damla limon suyu

Kızartmak için:

Ayçiçek yağı

YAPILIŞI

Önce şerbeti hazırlayın. Şeker ve suyu kaynatın, içine birkaç damla limon suyu ekleyin. Koyulaşınca ocaktan alıp soğumaya bırakın.

Hamur için unu geniş bir kaba alın. Üzerine tuz, şeker ve mayayı ekleyin. Ilık suyu yavaş yavaş ilave ederek akışkan kıvamlı bir hamur elde edin.

Hamuru üzeri kapalı şekilde yaklaşık 45 dakika mayalanmaya bırakın.

Derin bir tavada yağı kızdırın. Hamurdan kaşık yardımıyla küçük parçalar alıp yağa bırakın.

Altın sarısı renk alana kadar çevirerek kızartın.

Sıcak lokmaları soğumuş şerbete atın, birkaç dakika bekletin ve çıkarın.