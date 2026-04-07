Dışı kıtır içi yumuşak soğan halkası nasıl yapılır?

Atıştırmalıkların en sevilenlerinden biri olan soğan halkası, özellikle fast food menülerinin vazgeçilmezidir. Ancak evde yapılan versiyonu, hem daha sağlıklı hem de daha lezzetlidir. Doğru kaplama ve kızartma tekniğiyle dışı altın rengi çıtır, içi ise yumuşacık soğan halkaları hazırlamak mümkün.

MALZEMELER

2 adet büyük boy soğan

1 su bardağı un

1/2 su bardağı mısır nişastası

1 adet yumurta

1 su bardağı süt

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

1 su bardağı galeta unu

Kızartmak için sıvı yağ

YAPILIŞ

Soğanları halka halka doğrayın ve katmanlarına ayırın.

Bir kapta un, nişasta, tuz ve baharatları karıştırın.

Ayrı bir kapta yumurta ve sütü çırpın.

Soğan halkalarını önce unlu karışıma, ardından yumurtalı karışıma ve son olarak galeta ununa bulayın.

Yağı derin bir tavada kızdırın.

Hazırlanan soğan halkalarını altın rengini alana kadar kızartın.

Fazla yağını almak için kağıt havlu üzerine alın ve sıcak servis edin.