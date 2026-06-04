Dışı kıtır kıtır, içi lokum gibi: Tavuk kalamar nasıl yapılır?

Son yıllarda ev mutfaklarında popülerleşen tavuk kalamar, tavuk göğsünün özel bir marine ve paneleme yöntemiyle hazırlanmasıyla ortaya çıkıyor. Çıtır dokusu ve kalamara benzeyen görünümü sayesinde özellikle atıştırmalık tarifler arasında öne çıkıyor.

TAVUK KALAMAR İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Ana malzemeler:

500 gram tavuk göğsü

1 su bardağı süt

1 çay kaşığı karbonat

1 çay kaşığı tuz

Pane harcı için:

1 su bardağı un

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

1 çay kaşığı sarımsak tozu

Yarım çay kaşığı karabiber

Kızartmak için:

Sıvı yağ

TAVUK KALAMAR NASIL YAPILIR?

Tavuk göğsü ince ve uzun şeritler halinde kesilir. Derin bir kaba alınan tavukların üzerine süt, karbonat ve tuz eklenir. Karışım buzdolabında en az 2 saat dinlendirilir.

Marine edilen tavuklar süzülür. Ayrı bir kapta un ve baharatlar karıştırılır. Tavuk parçaları bu karışıma bulanarak her tarafının kaplanması sağlanır.

Derin bir tavada yağ kızdırılır. Tavuklar altın sarısı renk alana kadar kızartılır. Fazla yağını bırakması için kağıt havlu üzerine alınır.