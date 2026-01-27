Diyet bozmayan enfes lezzet: Fırında ıspanaklı mücver tarifi

Fırında ıspanaklı mücver, klasik mücver tariflerine daha hafif ve sağlıklı bir alternatif arayanlar için ideal bir seçenektir. Kızartma yerine fırında pişirilmesi sayesinde hem kalorisi düşer hem de mideyi yormayan bir lezzet ortaya çıkar. Peki, diyet bozmayan bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, leziz fırında ıspanaklı mücver tarifi...

FIRINDA ISPANAKLI MÜCVER TARİFİ

Malzemeler:

1 bağ ıspanak (ince doğranmış)

2 adet yumurta

1 su bardağı yoğurt

½ su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı rendelenmiş beyaz peynir veya lor

1 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

Tuz, karabiber

İsteğe bağlı dereotu veya maydanoz

FIRINDA ISPANAKLI MÜCVER YAPILIŞI

Ispanakları iyice yıkayıp doğrayın.

Fazla suyunu elinizle sıkarak çıkarın.

Yumurtaları bir kapta çırpın.

Yoğurt, sıvı yağ ve peyniri ekleyip karıştırın.

Un, kabartma tozu ve baharatları ekleyin.

Ardından ıspanakları ve yeşillikleri ilave edip spatula ile karıştırın.

Karışımı yağlı kâğıt serili fırın kabına dökün.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 30–35 dakika, üzeri kızarana kadar pişirin.

Fırından çıkan mücveri 5–10 dakika dinlendirdikten sonra dilimleyin.

Fırında ıspanaklı mücveri yoğurt, sarımsaklı yoğurt veya hafif bir salata ile servis edebilirsiniz.

Ilık ya da soğuk tüketilebilir.

Afiyet olsun!