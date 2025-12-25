Diyet dostu enfes İtalyan lezzeti: Farinata tarifi

Farinata, kökeni İtalya’nın Ligurya bölgesine dayanan, nohut unu ile hazırlanan geleneksel bir fırın lezzetidir. İncecik hamuru, zeytinyağı aroması ve sade baharat dokunuşlarıyla öne çıkan bu tarif; pizza, krep ve ekmek arasında özgün bir yerde durur. Glütensiz olması sayesinde özel beslenenler tarafından da sıkça tercih edilen farinata, sokak lezzeti olarak tüketildiği gibi ev mutfaklarında da pratik ve sağlıklı bir alternatif sunar. Peki, diyet dostu bu enfes İtalyan lezzeti nasıl yapılır? İşte, protein deposu farinata tarifi...

FARİNATA TARİFİ

Malzemeler:

1 su bardağı nohut unu

1,5 su bardağı su

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

Karabiber (isteğe bağlı)

Taze biberiye veya kekik (isteğe bağlı)

FARİNATA YAPILIŞI

Nohut ununu geniş bir kaseye alın.

Üzerine suyu yavaş yavaş ekleyerek topak kalmayacak şekilde çırpın.

Tuz ve 2 yemek kaşığı zeytinyağını ekleyip karıştırın.

Karışımı streç filmle kapatıp oda sıcaklığında en az 30 dakika, tercihen 1–2 saat dinlendirin.

Fırın tepsisini veya döküm tavayı kalan zeytinyağıyla yağlayın.

Dinlenen harcı tepsiye dökün, ince ve eşit bir tabaka oluşturun.

Üzerine karabiber ve taze otları serpin.

Önceden ısıtılmış 220°C fırında yaklaşık 20–25 dakika, üzeri kızarana kadar pişirin.

Dilimleyerek sıcak servis edin.

Farinatayı taze çekilmiş karabiber, roka veya cherry domatesle birlikte servis edebilirsiniz.

Meze olarak, sandviç ekmeği yerine ya da çorba yanında harika bir eşlikçidir.

Afiyet olsun!