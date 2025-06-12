Cumhuriyet Gazetesi Logo
Diyet dostu sofraların yıldızı: Yoğurtlu kereviz salatası tarifi

Diyet dostu sofraların yıldızı: Yoğurtlu kereviz salatası tarifi

12.06.2025 15:22:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Diyet dostu sofraların yıldızı: Yoğurtlu kereviz salatası tarifi

Hem sağlıklı hem de hafif bir meze arıyorsanız, bu yoğurtlu kereviz salatası tam size göre! Pratik tarifiyle dakikalar içinde sofranızı şenlendirecek.

Hem sağlıklı hem de hafif bir meze arıyorsanız, bu yoğurtlu kereviz salatası tam size göre! Pratik tarifiyle dakikalar içinde sofranızı şenlendirecek.

MALZEMELER

  • 2 adet orta boy kereviz
  • 1 adet yeşil elma (isteğe bağlı)
  • 1 su bardağı yoğurt
  • 2 yemek kaşığı süzme yoğurt
  • 1 diş sarımsak (ezilmiş)
  • 1/2 çay bardağı ceviz içi (kırılmış)
  • 2 yemek kaşığı limon suyu
  • Tuz
  • Zeytinyağı (üzeri için)

HAZIRLANIŞI

Kerevizleri Soyup Rendeleyin:

Kerevizlerin kabuklarını soyduktan sonra hemen rendeleyin ve kararmaması için limon suyuyla harmanlayın.

Elmayı Ekleyin (isteğe bağlı):

Rendelenmiş yeşil elmayı da kerevize ekleyerek karıştırın. Bu, salataya tatlı-ekşi bir lezzet katar.

Yoğurtlu Karışımı Hazırlayın:

Bir kapta yoğurt, süzme yoğurt, ezilmiş sarımsak ve bir tutam tuzu karıştırın. Rendelenmiş kereviz ve elmayla birleştirin.

Cevizi Katın:

Kırılmış ceviz içini ekleyerek tekrar karıştırın.

Servis Edin:

Karışımı servis tabağına alın, üzerine zeytinyağı gezdirip isteğe göre biraz daha ceviz serpiştirerek sunum yapın.

İlgili Konular: #kereviz #meze tarifi