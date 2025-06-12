Diyet dostu sofraların yıldızı: Yoğurtlu kereviz salatası tarifi

Hem sağlıklı hem de hafif bir meze arıyorsanız, bu yoğurtlu kereviz salatası tam size göre! Pratik tarifiyle dakikalar içinde sofranızı şenlendirecek.
MALZEMELER
- 2 adet orta boy kereviz
- 1 adet yeşil elma (isteğe bağlı)
- 1 su bardağı yoğurt
- 2 yemek kaşığı süzme yoğurt
- 1 diş sarımsak (ezilmiş)
- 1/2 çay bardağı ceviz içi (kırılmış)
- 2 yemek kaşığı limon suyu
- Tuz
- Zeytinyağı (üzeri için)
HAZIRLANIŞI
Kerevizleri Soyup Rendeleyin:
Kerevizlerin kabuklarını soyduktan sonra hemen rendeleyin ve kararmaması için limon suyuyla harmanlayın.
Elmayı Ekleyin (isteğe bağlı):
Rendelenmiş yeşil elmayı da kerevize ekleyerek karıştırın. Bu, salataya tatlı-ekşi bir lezzet katar.
Yoğurtlu Karışımı Hazırlayın:
Bir kapta yoğurt, süzme yoğurt, ezilmiş sarımsak ve bir tutam tuzu karıştırın. Rendelenmiş kereviz ve elmayla birleştirin.
Cevizi Katın:
Kırılmış ceviz içini ekleyerek tekrar karıştırın.
Servis Edin:
Karışımı servis tabağına alın, üzerine zeytinyağı gezdirip isteğe göre biraz daha ceviz serpiştirerek sunum yapın.