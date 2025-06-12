Diyet dostu sofraların yıldızı: Yoğurtlu kereviz salatası tarifi

Hem sağlıklı hem de hafif bir meze arıyorsanız, bu yoğurtlu kereviz salatası tam size göre! Pratik tarifiyle dakikalar içinde sofranızı şenlendirecek.

MALZEMELER

2 adet orta boy kereviz

1 adet yeşil elma (isteğe bağlı)

1 su bardağı yoğurt

2 yemek kaşığı süzme yoğurt

1 diş sarımsak (ezilmiş)

1/2 çay bardağı ceviz içi (kırılmış)

2 yemek kaşığı limon suyu

Tuz

Zeytinyağı (üzeri için)

HAZIRLANIŞI

Kerevizleri Soyup Rendeleyin:

Kerevizlerin kabuklarını soyduktan sonra hemen rendeleyin ve kararmaması için limon suyuyla harmanlayın.

Elmayı Ekleyin (isteğe bağlı):

Rendelenmiş yeşil elmayı da kerevize ekleyerek karıştırın. Bu, salataya tatlı-ekşi bir lezzet katar.

Yoğurtlu Karışımı Hazırlayın:

Bir kapta yoğurt, süzme yoğurt, ezilmiş sarımsak ve bir tutam tuzu karıştırın. Rendelenmiş kereviz ve elmayla birleştirin.

Cevizi Katın:

Kırılmış ceviz içini ekleyerek tekrar karıştırın.

Servis Edin:

Karışımı servis tabağına alın, üzerine zeytinyağı gezdirip isteğe göre biraz daha ceviz serpiştirerek sunum yapın.