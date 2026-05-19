Diyet dostu tarif: Tok tutan siyez buğdaylı salata nasıl yapılır?

Son yıllarda sağlıklı beslenme trendlerinin yükselmesiyle birlikte siyez buğdayı, mutfaklarda yeniden kendine güçlü bir yer edindi. Yüksek lif oranı ve düşük glisemik indeksi sayesinde uzun süre tok tutan siyez buğdayı, özellikle salatalarda hem besleyici hem de doyurucu bir içerik olarak tercih ediliyor. Tok tutan siyez buğdaylı salata tarifi ise hem öğle hem de akşam öğünleri için hafif ama etkili bir seçenek sunuyor.

TOK TUTAN SİYEZ BUĞDAYLI SALATA NASIL YAPILIR?

Siyez buğdayı, önceden haşlanarak salatanın temelini oluşturur. Soğuduktan sonra taze sebzeler ve sağlıklı yağlarla birleştirilerek dengeli bir öğün haline getirilir.

MALZEMELER

1 su bardağı siyez buğdayı

2 su bardağı su

1 adet salatalık

1 adet kırmızı biber

1 avuç cherry domates

Yarım demet maydanoz

Yarım demet taze nane

2-3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 limonun suyu

Tuz

İsteğe bağlı: haşlanmış nohut veya beyaz peynir

YAPILIŞI

Siyez buğdayı bol suyla yumuşayana kadar haşlanır ve süzülerek soğumaya bırakılır. Bu sırada sebzeler küçük küpler halinde doğranır. Soğuyan buğday geniş bir kaseye alınır ve doğranan sebzelerle karıştırılır. Üzerine zeytinyağı, limon suyu ve tuz eklenerek harmanlanır. İsteğe bağlı olarak nohut veya peynir eklenerek protein değeri artırılabilir.

Tok tutma özelliğiyle dikkat çekiyor

Siyez buğdayı, yüksek lif içeriği sayesinde sindirimi yavaşlatır ve uzun süre tokluk hissi sağlar. Bu özelliğiyle diyet listelerinde sıkça yer alan salata, özellikle sağlıklı kilo kontrolü yapmak isteyenler için ideal bir öğün alternatifi oluşturur.