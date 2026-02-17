Doğal şekerden gelen enfes lezzet: Ballı bademli sütlaç tarifi

Ballı bademli sütlaç, klasik sütlaç tarifinin daha doğal ve aromatik bir yorumudur. Beyaz şeker yerine bal kullanılması sayesinde daha hafif bir tat elde edilir. Üzerine eklenen kavrulmuş bademler ise tatlıya hem kıtırlık hem de besleyici bir değer kazandırır. İşte, nefis ballı bademli sütlaç tarifi...

BALLI BADEMLİ SÜTLAÇ TARİFİ

Malzemeler:

1 litre süt

1 çay bardağı pirinç

2 su bardağı su (pirinci haşlamak için)

3 yemek kaşığı bal (damak tadına göre artırılabilir)

1 yemek kaşığı nişasta (isteğe bağlı, daha koyu kıvam için)

1 paket vanilin (isteğe bağlı)

1 çay bardağı file badem

1 tatlı kaşığı tereyağı (bademleri kavurmak için)

BALLI BADEMLİ SÜTLAÇ YAPILIŞI

Pirinci yıkayıp 2 su bardağı su ile yumuşayana kadar haşlayın.

Haşlanan pirincin üzerine sütü ekleyin ve kısık ateşte karıştırarak kaynatın.

Yaklaşık 15–20 dakika pişirin.

Daha yoğun bir kıvam isterseniz, 1 yemek kaşığı nişastayı az suyla açıp karışıma ekleyin.

5 dakika daha kaynatın.

Ocaktan almaya yakın balı ekleyin ve karıştırın. (Balı çok kaynatmamak aroma açısından önemlidir.)

Ayrı bir tavada tereyağını eritip file bademleri hafifçe kavurun.

Sütlacı kaselere paylaştırın.

Üzerine kavrulmuş badem serpip soğumaya bırakın.

Dilerseniz tarçınla süsleyebilirsiniz.

Afiyet olsun!