Doğanın sofralara armağanı: Isırgan otu yemeği tarifi

Isırgan otu, halk arasında genellikle çay ya da şifa karışımı olarak bilinse de, doğru pişirildiğinde son derece lezzetli bir ana yemek haline gelir. Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde sıkça yapılan bu yemek, hem düşük kalorili hem de yüksek besin değerine sahip. Üstelik yapımı oldukça pratik ve doyurucu. Yanında mısır ekmeğiyle sunulduğunda tam bir yöresel ziyafete dönüşür.
ISIRGAN OTU YEMEĞİ TARİFİ
Malzemeler
- 2 demet taze ısırgan otu
- 1 adet kuru soğan
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1 yemek kaşığı un
- 1 su bardağı mısır unu
- 1 litre sıcak su
- Tuz
- Karabiber
- İsteğe göre: 1 diş sarımsak
Yapılışı
- Isırgan otlarını eldivenle ayıklayın, iyice yıkayın ve ince doğrayın.
- Tencerede zeytinyağı ve tereyağını ısıtın, doğranmış soğanı ekleyip pembeleşene kadar kavurun.
- Üzerine un ve mısır ununu ekleyip 2-3 dakika daha kavurun.
- Doğranmış ısırgan otlarını tencereye alın, karıştırarak sönmesini bekleyin.
- Sıcak suyu yavaşça ekleyin, karıştırın ve kısık ateşte 15-20 dakika pişirin.
- Tuz ve karabiberi ekleyip birkaç dakika daha kaynatın.
- İsterseniz üzerine sarımsaklı tereyağı gezdirin.