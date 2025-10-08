Doğanın sofralara armağanı: Isırgan otu yemeği tarifi

Isırgan otu, halk arasında genellikle çay ya da şifa karışımı olarak bilinse de, doğru pişirildiğinde son derece lezzetli bir ana yemek haline gelir. Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde sıkça yapılan bu yemek, hem düşük kalorili hem de yüksek besin değerine sahip. Üstelik yapımı oldukça pratik ve doyurucu. Yanında mısır ekmeğiyle sunulduğunda tam bir yöresel ziyafete dönüşür.

ISIRGAN OTU YEMEĞİ TARİFİ

Malzemeler

2 demet taze ısırgan otu

1 adet kuru soğan

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı un

1 su bardağı mısır unu

1 litre sıcak su

Tuz

Karabiber

İsteğe göre: 1 diş sarımsak

Yapılışı