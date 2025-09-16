Yaz aylarının en ferah dolma çeşitlerinden biri olan domates dolması, sulu ve lezzetli yapısıyla sofralara renk katar. Hafifliğiyle öne çıkan bu tarif, ister etli ister zeytinyağlı yapılabilir. İşte tam kıvamında, tane tane pişen nefis domates dolması tarifi...

MALZEMELER

8 adet orta boy domates

1 su bardağı pirinç

1 adet kuru soğan (ince doğranmış)

1 yemek kaşığı domates salçası

½ çay bardağı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

1 tutam nane

1 tutam maydanoz (ince doğranmış)

1 su bardağı sıcak su

(Etli versiyonu için: 150-200 g dana kıyma eklenebilir)

HAZIRLANIŞI

Domateslerin üst kısımlarını kapak olacak şekilde kesin.

İçlerini bir kaşık yardımıyla dikkatlice çıkarın (içini atmayın, iç harca ekleyebilirsiniz).

Geniş bir kapta pirinç, doğranmış soğan, salça, baharatlar, zeytinyağı, maydanoz ve domates içlerini karıştırın.

Etli yapmak isterseniz kıymayı da ekleyin.

Domateslerin içini hazırladığınız harçla çok sıkı olmayacak şekilde doldurun.

Kapak olarak kestiğiniz domates parçalarını üzerine kapatın.

Dolmaları tencereye dizin, tabana hafifçe zeytinyağı gezdirin.

Yanlardan sıcak suyu ekleyin, domateslerin yarısına gelecek kadar su olmalı.

Kısık ateşte yaklaşık 25-30 dakika pirinçler yumuşayana kadar pişirin.