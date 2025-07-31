Düşük kalorili doyurucu lezzet: Kabaklı lazanya tarifi

Klasik lazanya tariflerinden sıkıldıysanız ve daha hafif, sebze ağırlıklı bir seçenek arıyorsanız, kabaklı lazanya favoriniz olmaya aday. Et içermeyen bu pratik ve doyurucu tarif, özellikle yaz aylarında ağır yemeklerden kaçınanlar için ideal. Üstelik düşük kalorili olmasıyla diyet yapanların da gözdesi olacak. Peki, bu düşük kalorili doyurucu lezzet nasıl yapılır? İşte, enfes kabaklı lazanya tarifi...

KABAKLI LAZANYA TARİFİ

Malzemeler

2 adet büyük boy kabak

1 paket lazanya yaprağı (isteğe göre glutensiz)

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet soğan

2 diş sarımsak

3 adet rendelenmiş domates

1 yemek kaşığı domates salçası

Tuz, karabiber, kekik, fesleğen

1,5 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

Beşamel sos için:

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı un

2 su bardağı süt

Bir tutam muskat rendesi

Tuz

KABAKLI LAZANYA YAPILIŞI

Kabakları uzunlamasına ince şeritler halinde doğrayın.

Izgara ya da tavada az yağla hafifçe pişirerek kenara alın.

Soğanı küçük doğrayıp zeytinyağında kavurun.

Üzerine ezilmiş sarımsakları ekleyin.

Ardından rendelenmiş domates ve salçayı ekleyin.

Tuz, karabiber ve kekikle tatlandırın.

Sos koyulaşana kadar pişirin.

Tereyağını eritin, üzerine unu ekleyip kavurun.

Sütü yavaşça ekleyin, sürekli karıştırarak kıvam almasını sağlayın.

Tuz ve muskat ile lezzetlendirin.

Fırın kabınızı yağlayın.

Sırasıyla beşamel sos, lazanya yaprağı, kabak dilimleri, domates sosu ve rendelenmiş peynir dizin.

Bu işlemi malzeme bitene kadar tekrar edin.

En üste beşamel sos ve kaşar peyniri ekleyin.

Önceden ısıtılmış 180°C fırında yaklaşık 35-40 dakika pişirin.

Üzeri altın sarısı olana kadar fırında tutun.

Kabaklı lazanyanızı dilimleyerek sıcak servis edin.

Yanına hafif bir yeşil salata ve yoğurtla muhteşem bir öğün hazırlayabilirsiniz.

Afiyet olsun!