Düzce'nin asırlık lezzeti: Melengücceği tatlısı tarifi

Osmanlı Saray Mutfağı'na da girmiş lezzetlerden Melengücceği tatlısına asıl lezzetini, Melen Çayı'nın kıyısında yetiştirilen mandalardan elde edilen süt kaymağının işlenmesiyle hazırlanan ve "dartı" olarak adlandırılan iç malzemesi veriyor.

MELENGÜCCEĞİ TATLISI TARİFİ

Malzemeler (8-10 kişilik)

500 gram manda kaymağı (duruma göre inek kaymağından da yapılabiliyor)

3 bardak su

1 bardak sıvı yağ

1 bardak yoğurt

4 yumurta

1 tatlı kaşığı sirke

1 kilogram un

3 bardak toz şeker

1 yemek kaşığı çiçek balı

Yarım limon

Bir kase ezilmiş fındık veya ceviz içi

MELENGÜCCEĞİ TATLISI YAPILIŞI

Şerbet yapımı için su, şeker, bal ve limon tencere atılıp kaynatılır, koyu kıvama geldiğinde soğumaya alınır.

Manda kaymağı tavaya alınarak kavrulur, kaymağın kestirilmesi sağlanır ve "dartı" halini alıp soğumaya bırakılır.

Hamur için 4 yumurta, yoğurt, sıvı yağ, un, kabartma tozu ve sirke bir kaba alınıp çırpılır.

Hazırlanan malzeme 1 kilogram un ve su eklenerek, çırpılmış malzeme ile kulak memesi kıvamına gelene kadar yoğurulur.

Elde edilen hamur, mayalanması için bir süre bekletilir.

Mayalanma işlemi biten hamur, oklava yardımıyla açılarak içerisine hazırlanan ceviz ve manda kaymağından yapılan "dartı" serilir.

Rulo şeklinde kıvrılan hamur, küçük parçalara ayrılarak tekrar oklavayla açılır.

Avuç içi kadar yuvarlak hale getirilen hamur, kısık ateşte kızgın yağın içerisinde pişirilir.

Kızgın yağdan alınan pişkin hamur, önceden hazırlanan ve soğutulan şerbetin içerisine batırılarak tatlandırılır.

Şerbeti çeken hamur, daha sonra servis tabağına alınır.

Üzerine kaymak konur ve isteğe bağlı fındık veya ceviz içi konularak servis edilir.